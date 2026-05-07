Nowy, groźny kleszcz w Polsce. Może cię śledzić i przenosić śmiertelne choroby

7 maja 2026 15:37 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sezon na kleszcze dopiero się rozkręca, a już pojawiają się niepokojące informacje. Oprócz dobrze znanych gatunków, w Polsce coraz częściej obserwuje się dużo groźniejszego intruza. Chodzi o afrykańskiego kleszcza Hyalomma marginatum.

Fot. Warszawa w Pigułce

To nie jest zwykły pasożyt, jakiego znamy z lasów czy parków. Ten gatunek wyróżnia się nie tylko rozmiarem, ale też zachowaniem. Dorosłe osobniki mogą osiągać nawet 2 cm długości, a po napiciu się krwi wyglądają jak kilkucentymetrowe, ciemne „kapsuły”. Ich wygląd i wielkość budzą niepokój nawet u specjalistów.

Największa różnica polega jednak na sposobie ataku. W przeciwieństwie do typowych kleszczy, które czekają na roślinach, Hyalomma aktywnie poszukuje ofiary. Może poruszać się szybko i – jak podkreślają eksperci – potrafi podążać za człowiekiem na krótkim dystansie. To sprawia, że kontakt z nim jest znacznie bardziej prawdopodobny.

Skąd się wziął w Polsce? Najczęściej trafia do naszego kraju wraz z ptakami migrującymi z południa Europy i Afryki. Wraz z ociepleniem klimatu ma coraz lepsze warunki, by przetrwać i się rozwijać.

Największe obawy budzą choroby, które może przenosić. Oprócz znanej boreliozy, ten gatunek jest potencjalnym nosicielem groźnych wirusów, w tym gorączki krwotocznej Krym-Kongo. To choroba o bardzo ciężkim przebiegu, która w skrajnych przypadkach może prowadzić do śmierci.

Eksperci uspokajają, że ryzyko zakażenia w Polsce wciąż jest niskie, ale jednocześnie apelują o ostrożność. Pojawienie się tego gatunku to sygnał, że sytuacja się zmienia.

Co to oznacza dla ciebie? Przede wszystkim większą czujność. Po spacerze w lesie, na łące czy nawet w parku warto dokładnie sprawdzić ciało. W przypadku zauważenia dużego, nietypowego kleszcza najlepiej go nie bagatelizować.

Ten sezon może wyglądać inaczej niż poprzednie. A pojawienie się Hyalomma pokazuje, że zagrożenia, które do niedawna wydawały się egzotyczne, zaczynają być coraz bliżej nas.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna