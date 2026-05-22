Nowy harmonogram wypłat emerytur w czerwcu. ZUS podał ważne daty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza zmiany w harmonogramie wypłat emerytur i rent na czerwiec 2026 roku. Powodem są dni wolne od pracy, które wypadają w standardowych terminach przekazywania świadczeń. W praktyce oznacza to, że część seniorów otrzyma pieniądze szybciej niż zwykle. Zmiany obejmą przede wszystkim osoby, które co miesiąc dostają emeryturę 6. oraz 20. dnia miesiąca.
ZUS wypłaca świadczenia w stałych terminach
ZUS realizuje wypłaty emerytur i rent w sześciu stałych terminach każdego miesiąca. Świadczenia trafiają do seniorów 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Konkretna data jest przypisana indywidualnie i znajduje się w decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Środki mogą być przekazywane bezpośrednio na konto bankowe albo dostarczane przez operatora pocztowego. W przypadku przelewów bankowych pieniądze zwykle pojawiają się na rachunku jeszcze tego samego dnia.
Zmiany w czerwcu 2026. Niektórzy dostaną emeryturę wcześniej
W czerwcu 2026 roku dwa standardowe terminy wypłat wypadają w sobotę. Zgodnie z obowiązującymi zasadami ZUS nie realizuje przelewów w dni wolne od pracy, dlatego świadczenia zostaną przekazane wcześniej.
Nowy harmonogram wypłat emerytur i rent w czerwcu 2026 wygląda następująco:
- 1 czerwca – poniedziałek,
- 5 czerwca – wypłata świadczeń przypadających standardowo na 6 czerwca,
- 10 czerwca – środa,
- 15 czerwca – poniedziałek,
- 19 czerwca – wypłata świadczeń przypadających standardowo na 20 czerwca,
- 25 czerwca – czwartek.
Oznacza to, że seniorzy otrzymujący emeryturę 6. i 20. dnia miesiąca dostaną pieniądze odpowiednio 5 i 19 czerwca.
Dlaczego ZUS przyspiesza przelewy?
Zmiana terminów wynika z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli dzień wypłaty przypada na sobotę, niedzielę lub święto, ZUS ma obowiązek przekazać świadczenie najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed planowanym terminem.
W przypadku przekazów pocztowych środki trafiają do operatora z odpowiednim wyprzedzeniem, dlatego część seniorów może otrzymać pieniądze nawet kilka dni wcześniej.
Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?
Wielu emerytów zastanawia się, czy można samodzielnie wybrać dzień otrzymywania świadczenia. ZUS podkreśla jednak, że standardowo zmiana terminu wypłaty nie jest możliwa.
Wyjątki dotyczą szczególnych sytuacji, na przykład gdy senior musi regulować zobowiązania o sztywno określonych terminach. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez właściwy oddział ZUS.
Nie jest natomiast wystarczającym argumentem konieczność spłaty rat kredytu czy pożyczki, ponieważ harmonogram takich płatności można ustalić z bankiem.
Ile wynosi najniższa emerytura w 2026 roku?
Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Kwota została podniesiona w ramach corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.
Ta sama stawka dotyczy również minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kolejna podwyżka świadczeń nastąpi w marcu 2027 roku.
Co to oznacza dla emerytów?
Dla części seniorów czerwcowe zmiany będą korzystne, ponieważ pieniądze trafią na konto wcześniej niż zwykle. Warto jednak pamiętać o nowych datach, szczególnie przy planowaniu opłat, zakupów czy terminów płatności rachunków.
ZUS przypomina, że wcześniejsze wypłaty nie oznaczają dodatkowych pieniędzy ani podwójnych przelewów. To jedynie przesunięcie terminów wynikające z układu kalendarza.
