Nowy Jork sparaliżowany. Lotniska zamknięte, lot z Warszawy odwołany. Miasto w stanie wyjątkowym
To miał być zwykły zimowy weekend. Zamiast tego Nowy Jork został sparaliżowany przez kolejną gwałtowną śnieżycę. Władze ogłosiły stan wyjątkowy, wprowadzono całkowity zakaz podróży, a lotniska praktycznie stanęły. Wśród odwołanych rejsów znalazł się także lot z Warszawy zaplanowany na 22 lutego.
Lotniska przestały działać
JFK, LaGuardia i Newark – trzy kluczowe lotniska obsługujące metropolię – zostały zmuszone do wstrzymania operacji. Masowo anulowano przyloty i odloty. Samoloty nie startują, a te, które były w drodze, zostały przekierowane lub zawrócone.
Lot z Warszawy do Nowego Jorku został odwołany. Pasażerowie otrzymują informacje o zmianach rezerwacji, ale sytuacja pozostaje dynamiczna. Kolejne rejsy mogą zostać anulowane.
Zakaz podróży w całym mieście
Od godziny 21:00 wprowadzono travel ban. Po ulicach, autostradach i mostach Nowego Jorku mogą poruszać się wyłącznie pojazdy uprzywilejowane oraz służby ratunkowe. Wszystkie pojazdy nieuznawane za niezbędne mają zakaz wyjazdu na drogi.
To decyzja bez precedensu w ostatnich tygodniach. Celem jest umożliwienie służbom odśnieżania i reagowania na zagrożenia.
Śnieżyca wróciła, gdy nikt się jej nie spodziewał
Mieszkańcy byli przekonani, że najgorsze już minęło. Tymczasem miasto ponownie znalazło się pod naporem intensywnych opadów śniegu i silnego wiatru. Warunki na drogach gwałtownie się pogorszyły. Widoczność spadła, a służby ostrzegają przed niebezpiecznymi zamieciami.
Władze apelują o pozostanie w domach i śledzenie komunikatów kryzysowych.
Co dalej z lotami
Osoby planujące podróż do Nowego Jorku w najbliższych dniach muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Nawet po zakończeniu zakazu podróży przywrócenie pełnej siatki połączeń może potrwać.
Zima w Nowym Jorku po raz kolejny pokazała swoją siłę. Lotniska zamknięte, miasto w stanie wyjątkowym, a podróżni w niepewności. 22 lutego przejdzie do historii jako dzień, w którym metropolia stanęła pod naporem śnieżycy.
