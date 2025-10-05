Nowy Jork w biało-czerwonych barwach! Polacy świętują Paradą Pułaskiego.
Nowy Jork znów rozbrzmiał polskimi barwami i symbolami podczas Parady Pułaskiego, która co roku gromadzi tysiące przedstawicieli Polonii. To wydarzenie nie tylko celebruje dziedzictwo generała Kazimierza Pułaskiego, bohatera walk o wolność Ameryki i Polski, lecz także staje się okazją do przypomnienia o roli Polaków w historii świata.
W tym roku przesłanie do uczestników skierował prezydent Karol Nawrocki.
Podkreślił, że udział w Paradzie Pułaskiego to nie tylko świętowanie polskości, ale także ważny akt pamięci o przodkach. Zaznaczył, że Polacy w Nowym Jorku i całych Stanach Zjednoczonych pielęgnują wartości, które są fundamentem wspólnoty narodowej – odwagę, solidarność i gotowość do obrony wolności. Według niego te wartości muszą być przekazywane następnym pokoleniom, ponieważ w nich tkwi siła narodu.
Nawrocki przypomniał, że bez polskości, bez ducha walki o niepodległość i bez wierności wolności Europa i świat euroatlantycki nie miałyby solidnych fundamentów. Odwołał się do przykładu Kazimierza Pułaskiego, którego walka o wolność Stanów Zjednoczonych była jednocześnie walką o ideały uniwersalne. To właśnie takie postawy budują mosty między narodami i czynią Polaków częścią historii globalnej.
Prezydent podkreślił też więzi łączące Polskę i Amerykę, wskazując, że wspólnym mianownikiem zawsze była walka o wolność. Dodał, że Parada Pułaskiego nie jest tylko wydarzeniem kulturalnym, ale również symbolem solidarności, patriotyzmu i wspólnej pamięci.
W tym kontekście Nawrocki wezwał uczestników, by odwaga i determinacja przodków były dla współczesnych Polaków inspiracją do działania. Zaznaczył, że patriotyzm nie jest wyłącznie wspomnieniem przeszłości to zobowiązanie do obrony wartości dziś i w przyszłości.
Parada Pułaskiego w Nowym Jorku, która od dekad jednoczy Polonię, stała się w tym roku nie tylko okazją do świętowania, ale również przypomnieniem, że polskie dziedzictwo jest żywe, a duch przodków wciąż inspiruje. To wydarzenie pokazało, że Polacy za granicą potrafią nie tylko pielęgnować tradycję, lecz także nadać jej nowy wymiar, aktualny w realiach współczesnego świata.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.