Nowy komendant przejmuje władzę nad warszawską policją! Czy zmiana na szczycie stołecznej policji wynikała ze stosunku poprzednika do nocnej prohibicji?

Jest nowy komendant stołecznej policji. W środę po południu w siedzibie Komendy Stołecznej Policji odbyła się uroczysta zmiana warty: obowiązki Komendanta Stołecznego przejął młodszy inspektor doktor Krzysztof Ogroński.
Nowy komendant zastąpił insp. Dariusza Walichnowskiego. Ogroński wcześniej pełnił funkcję zastępcy komendanta stołecznego do spraw kryminalnych. Jego powrót do służby nastąpił po kilkuletniej emeryturze. Karierę w policji zaczynał w pionie prewencyjnym, następnie przeszedł do pionu kryminalnego. Służył m.in. w komisariacie w Serocku i komendzie w Nowym Dworze Mazowieckim.
W komunikacie Komendy Stołecznej Policji poinformowano, że przekazanie obowiązków odbędzie się formalnie o godzinie 15:00. Przekazanie mienia, insygniów i odpowiedzialności odbyło się w obecności kadry kierowniczej garnizonu Warszawy.
Ogroński znany jest także jako specjalista od przestępczości wschodniej. Wcześniej angażował się w śledztwa dotyczące sabotażu, m.in. w sprawie pożaru Hali Marywilskiej.
Zmiana na tym stanowisku budzi zainteresowanie, zwłaszcza że garnizon stołeczny to jedna z kluczowych jednostek policji w kraju, a jego kierownictwo wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo Warszawy i okolicznych powiatów. Co ciekawe stołeczni politycy plotkują, że zmiana wynikała z poparcia poprzedniego komendanta dla pomysłu wprowadzenia nocnej prohibicji.
