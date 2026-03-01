Nowy limit wypłat w Polsce. 200 zł i koniec. Część bankomatów zmieniła zasady

1 marca 2026 10:27 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od 19 lutego obowiązują nowe ograniczenia w wypłatach gotówki z części bankomatów w Polsce. W praktyce oznacza to, że w niektórych urządzeniach nie da się już jednorazowo wypłacić więcej niż 200 zł. Zmiana dotyczy transakcji realizowanych kodem BLIK.

200 zł na jedną wypłatę BLIKIEM

Nowy limit wprowadziła sieć Euronet Polska. Każda wypłata gotówki przy użyciu kodu BLIK w bankomatach i recyklerach tej sieci została ograniczona do maksymalnie 200 zł w jednej transakcji. Ograniczenie obowiązuje do odwołania i dotyczy wszystkich urządzeń operatora w kraju.

To oznacza, że osoby chcące wypłacić większą kwotę będą musiały wykonać kilka oddzielnych operacji – o ile bankomat pozwoli na kolejne transakcje.

Dlaczego wprowadzono ograniczenie

Operator tłumaczy decyzję rosnącymi kosztami obsługi gotówki oraz nieopłacalnością wypłat realizowanych BLIKIEM. Stawki rozliczeniowe za tego typu operacje nie pokrywają – według spółki – rzeczywistych kosztów utrzymania infrastruktury bankomatowej.

W tle są również zmiany stawek interchange wprowadzane przez organizacje płatnicze, które nadal nie rekompensują pełnych kosztów ponoszonych przez operatorów.

Czy to koniec dużych wypłat z bankomatów

Nowe ograniczenie nie oznacza całkowitego zakazu wypłat wyższych kwot. Dotyczy wyłącznie transakcji BLIK w bankomatach Euronet. W urządzeniach należących do największych banków oraz innych operatorów obowiązują standardowe limity ustalane przez banki.

Użytkownicy BLIKA mają do dyspozycji ponad 13 tysięcy bankomatów w Polsce, w tym ponad 8 tysięcy urządzeń w sieciach własnych banków takich jak PKO BP, Santander, ING, mBank, Bank Pekao, BNP Paribas czy Millennium.

Szerszy trend ograniczania gotówki

Zmiana wpisuje się w szerszy europejski trend zaostrzania regulacji dotyczących obrotu gotówkowego. W Polsce przedsiębiorcy mogą realizować transakcje gotówkowe do 15 tys. zł. Powyżej tej kwoty obowiązkowy jest przelew.

Od 2027 roku w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać maksymalny limit płatności gotówkowych w wysokości 10 tys. euro. Państwa członkowskie będą mogły wprowadzić niższe progi.

W części krajów restrykcje są już znacznie ostrzejsze. W Grecji limit wynosi 500 euro, we Francji 1000 euro dla rezydentów, a we Włoszech 1000 euro.

Czy gotówka znika

Nowe ograniczenia nie oznaczają likwidacji gotówki, ale pokazują wyraźny kierunek zmian. Banki i operatorzy coraz częściej podkreślają wysokie koszty obsługi transakcji gotówkowych oraz rosnące znaczenie płatności bezgotówkowych.

W 2025 roku użytkownicy wykonali 79 milionów operacji BLIKIEM w bankomatach, co stanowiło niewielki procent wszystkich transakcji w tym systemie. Mimo to właśnie ta forma wypłat stała się pierwszą objętą nowym limitem.

