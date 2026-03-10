Nowy obowiązek dla mieszkańców Warszawy? Rząd uruchomił funkcję, przez którą zapłacisz podatki prosto z telefonu

10 marca 2026 21:43 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy otrzymali nową funkcję w aplikacji mObywatel, która może znacząco zmienić sposób załatwiania spraw urzędowych. Od teraz w aplikacji dostępne są ePłatności dla stołecznych podatników, co oznacza, że część należności wobec miasta można opłacić bez wizyty w urzędzie czy logowania do bankowości internetowej.

Fot. Pixabay

Zobacz również:

Choć funkcja działała w innych miastach już od kilku lat, dopiero teraz została udostępniona dla ponad 1,8 miliona mieszkańców Warszawy.

Nowa funkcja pozwala płacić podatki z telefonu

Dzięki wprowadzeniu ePłatności w aplikacji mObywatel warszawiacy mogą bezpośrednio w telefonie opłacić między innymi:

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że lista opłat może się w przyszłości powiększyć. Samorządy mogą bowiem dodawać kolejne należności, które będzie można uregulować bezpośrednio w aplikacji.

Oznacza to, że w przyszłości mieszkańcy mogą w ten sposób opłacać także inne lokalne zobowiązania.

Miliony Polaków już korzystają

Według danych resortu cyfryzacji z systemu ePłatności w mObywatelu korzysta już około 10 milionów mieszkańców Polski. Funkcja została wdrożona w 194 urzędach w całym kraju.

Do tej pory użytkownicy aplikacji wykonali ponad 762 tysięcy płatności, których łączna wartość przekroczyła 70,5 miliona złotych.

Jak sprawdzić, czy można zapłacić podatek w aplikacji

Aby sprawdzić dostępność opłat w swojej gminie, należy zalogować się do aplikacji mObywatel i wejść w zakładkę Usługi, a następnie przejść do sekcji Opłaty i podatki.

Jeżeli urząd udostępni nowe należności, aplikacja wyśle użytkownikowi automatyczne powiadomienie.

Więcej metod płatności w mObywatelu

System płatności w aplikacji był stopniowo rozwijany. Początkowo możliwe było płacenie wyłącznie Blikiem, później dodano płatności kartą.

Od lutego 2026 roku użytkownicy mogą korzystać także z Apple Pay i Google Pay, co znacznie przyspiesza realizowanie płatności.

Rozszerzenie systemu na Warszawę oznacza, że największe miasto w Polsce dołącza do samorządów, które umożliwiają mieszkańcom regulowanie części podatków bezpośrednio z poziomu smartfona.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl