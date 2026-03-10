Nowy obowiązek dla mieszkańców Warszawy? Rząd uruchomił funkcję, przez którą zapłacisz podatki prosto z telefonu
Mieszkańcy Warszawy otrzymali nową funkcję w aplikacji mObywatel, która może znacząco zmienić sposób załatwiania spraw urzędowych. Od teraz w aplikacji dostępne są ePłatności dla stołecznych podatników, co oznacza, że część należności wobec miasta można opłacić bez wizyty w urzędzie czy logowania do bankowości internetowej.
Choć funkcja działała w innych miastach już od kilku lat, dopiero teraz została udostępniona dla ponad 1,8 miliona mieszkańców Warszawy.
Nowa funkcja pozwala płacić podatki z telefonu
Dzięki wprowadzeniu ePłatności w aplikacji mObywatel warszawiacy mogą bezpośrednio w telefonie opłacić między innymi:
-
podatek od nieruchomości
-
łączne zobowiązanie pieniężne
-
podatek rolny (dla osób fizycznych)
-
podatek leśny (dla osób fizycznych)
Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że lista opłat może się w przyszłości powiększyć. Samorządy mogą bowiem dodawać kolejne należności, które będzie można uregulować bezpośrednio w aplikacji.
Oznacza to, że w przyszłości mieszkańcy mogą w ten sposób opłacać także inne lokalne zobowiązania.
Miliony Polaków już korzystają
Według danych resortu cyfryzacji z systemu ePłatności w mObywatelu korzysta już około 10 milionów mieszkańców Polski. Funkcja została wdrożona w 194 urzędach w całym kraju.
Do tej pory użytkownicy aplikacji wykonali ponad 762 tysięcy płatności, których łączna wartość przekroczyła 70,5 miliona złotych.
Jak sprawdzić, czy można zapłacić podatek w aplikacji
Aby sprawdzić dostępność opłat w swojej gminie, należy zalogować się do aplikacji mObywatel i wejść w zakładkę Usługi, a następnie przejść do sekcji Opłaty i podatki.
Jeżeli urząd udostępni nowe należności, aplikacja wyśle użytkownikowi automatyczne powiadomienie.
Więcej metod płatności w mObywatelu
System płatności w aplikacji był stopniowo rozwijany. Początkowo możliwe było płacenie wyłącznie Blikiem, później dodano płatności kartą.
Od lutego 2026 roku użytkownicy mogą korzystać także z Apple Pay i Google Pay, co znacznie przyspiesza realizowanie płatności.
Rozszerzenie systemu na Warszawę oznacza, że największe miasto w Polsce dołącza do samorządów, które umożliwiają mieszkańcom regulowanie części podatków bezpośrednio z poziomu smartfona.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.