Nowy obowiązek dla właścicieli domów i mieszkań. Brak tego dokumentu to kara nawet 5000 zł
Właściciele nieruchomości w Polsce muszą liczyć się z poważnymi zmianami, które od 28 kwietnia 2023 roku weszły do prawa budowlanego. Nowe przepisy dotyczą efektywności energetycznej budynków i obejmują obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej oraz regularnych kontroli systemów grzewczych. Brak tych dokumentów może skończyć się mandatem sięgającym aż 5000 zł.
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest swoistym paszportem budynku. Określa, ile energii zużywa on na ogrzewanie, wentylację, przygotowanie ciepłej wody czy chłodzenie. Dokument jest wymagany dla wszystkich budynków wybudowanych po 2009 roku, a także dla starszych obiektów, gdy właściciel decyduje się na sprzedaż lub wynajem. Dla kupujących i najemców ma ogromne znaczenie – pokazuje, jakie będą realne koszty utrzymania mieszkania czy domu.
Nowe przepisy przewidują również obowiązkowe kontrole instalacji grzewczych. Ich częstotliwość zależy od rodzaju źródła ciepła i mocy urządzeń. Kotły na paliwo stałe lub ciekłe o dużej mocy muszą być sprawdzane nawet co dwa lata, a gazowe – co kilka lat. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo i zmniejszyć zużycie energii.
Nie wszyscy muszą posiadać świadectwo energetyczne. Zwolnione są np. małe domki wolnostojące o powierzchni poniżej 50 m², budynki sezonowe czy niektóre obiekty gospodarcze. Jednak każdy, kto planuje sprzedaż lub wynajem większej nieruchomości, musi zadbać o dokument. Koszt jego przygotowania waha się zwykle od 500 do 800 zł – to niewiele w porównaniu z karą finansową, jaka grozi za brak świadectwa.
W praktyce nowe przepisy to nie tylko obowiązek, ale również szansa. Dokument pokazuje, gdzie budynek traci najwięcej energii, a tym samym wskazuje, jakie modernizacje mogą obniżyć rachunki za prąd czy ogrzewanie. Z kolei regularne kontrole instalacji mogą zapobiec awariom i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.
Warto pamiętać, że efektywność energetyczna coraz częściej wpływa na wartość rynkową nieruchomości. Budynki z lepszymi parametrami sprzedają się szybciej i drożej, a ich właściciele mogą liczyć na wyższe stawki najmu. To dodatkowy powód, by zadbać o wymagane świadectwo.
Polskie przepisy wpisują się w unijną politykę energetyczną, której celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i oszczędność energii. To oznacza, że w kolejnych latach regulacje mogą być jeszcze bardziej rygorystyczne. Dlatego właściciele domów i mieszkań powinni już dziś upewnić się, że ich nieruchomość spełnia wszystkie wymogi.
