Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości. Sprawdź, co musisz zrobić do 1 stycznia 2026 roku
Właściciele nieruchomości muszą przygotować się na kolejny obowiązek wynikający z przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, od 1 stycznia 2026 roku zacznie obowiązywać nowy wymóg dotyczący oznakowania ścian przeciwpożarowych w wybranych budynkach.
Zmiany wprowadzono już w grudniu 2024 roku, jednak ustawodawca przewidział długi okres przejściowy, by właściciele obiektów zdążyli dostosować się do nowych przepisów.
Kogo dotyczy nowy obowiązek
Nowe przepisy nie obejmują właścicieli mieszkań czy domów jednorodzinnych. Zmiany skierowane są głównie do właścicieli i zarządców dużych budynków handlowych, przemysłowych oraz magazynowych, które posiadają określone parametry techniczne. Od początku 2026 roku obiekty te muszą posiadać czytelne oznakowanie ścian oddzielenia przeciwpożarowego, co ma usprawnić ewakuację i działania służb ratowniczych w razie pożaru.
Nowy wymóg dotyczy również budynków, dla których wydano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przed wejściem w życie rozporządzenia, a także tych, w których wnioski o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót zostały opracowane na podstawie wcześniejszych przepisów.
Drugi ważny termin – 30 czerwca 2026 roku
Kolejny etap zmian dotyczy już znacznie szerszej grupy właścicieli. Do końca czerwca 2026 roku obowiązek montażu czujników dymu – a w niektórych przypadkach również czujników tlenku węgla – obejmie wszystkie obiekty noclegowe, takie jak hotele, pensjonaty, motele, apartamenty na wynajem krótkoterminowy, a także lokale użytkowe, w których odbywa się proces spalania paliw.
Zgodnie z przepisami, każdy lokal mieszkalny i każda jednostka hotelowa powinna posiadać co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu. Obowiązek montażu czujnika czadu dotyczy natomiast pomieszczeń, w których używa się urządzeń z otwartym procesem spalania, np. kominków, pieców gazowych lub kotłów CO. Wyjątek stanowią urządzenia kuchenne z zamkniętą komorą spalania.
Ostateczny termin dla wszystkich – 1 stycznia 2030 roku
Dla właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań niewynajmowanych komercyjnie przewidziano dłuższy termin – do 1 stycznia 2030 roku. Wtedy obowiązek posiadania czujników dymu obejmie już wszystkie nieruchomości w Polsce.
Choć przepisy nie określają konkretnych kar za brak czujników, ich niezamontowanie będzie traktowane jako naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej. Może to skutkować mandatem, grzywną do 5000 zł, a w przypadku pożaru – nawet utratą odszkodowania z powodu rażącego niedbalstwa.
Co to oznacza dla właścicieli nieruchomości
Warto już teraz sprawdzić, czy budynek spełnia wymogi nowych przepisów. Dla przedsiębiorców i zarządców dużych obiektów to ostatni moment, by zlecić oznakowanie ścian przeciwpożarowych i przygotować dokumentację techniczną. Dla właścicieli pensjonatów i hoteli to natomiast czas na montaż odpowiednich czujników dymu i czadu, które mogą uratować życie gości i pracowników.
Nowe regulacje mają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo, ale też ujednolicić standardy ochrony przeciwpożarowej w całym kraju.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.