Nowy obowiązkowy podatek dla milionów Polaków! Rachunki wzrosną, opłata pobierana automatycznie
Szykuje się duża zmiana, która uderzy w portfele Polaków. Rząd pracuje nad nową opłatą, która ma zastąpić abonament RTV. Najważniejsze? Nie będzie się dało jej uniknąć, bo pieniądze mają być pobierane automatycznie.
To oznacza koniec obecnego systemu i zupełnie nowe zasady.
Koniec abonamentu RTV. Nadchodzi nowa opłata
Obecnie, w 2026 roku, wciąż obowiązuje abonament RTV. Płacą go osoby posiadające odbiorniki radiowe lub telewizyjne.
Stawki wynoszą 9,50 zł miesięcznie za radio i 30,50 zł za telewizor. W praktyce jednak system działa słabo. Do budżetu trafia tylko część należnych pieniędzy.
Rząd chce to zmienić raz na zawsze.
Nowa opłata obejmie niemal wszystkich
Zgodnie z projektem, od 1 stycznia 2027 roku abonament RTV zniknie. Zastąpi go tzw. opłata audiowizualna.
Będzie obowiązkowa dla wszystkich dorosłych Polaków, niezależnie od tego, czy mają telewizor, radio czy nie.
To kluczowa zmiana. Nie liczy się już sprzęt, tylko sam fakt bycia dorosłym.
Automatyczne pobieranie. Nie będzie ucieczki
Największą zmianą jest sposób poboru opłaty. Nowa danina ma być ściągana automatycznie przez administrację skarbową.
Najprawdopodobniej zostanie doliczona do podatku dochodowego.
To oznacza jedno – nie będzie potrzeby rejestracji ani deklaracji. Opłata pojawi się sama.
Ile zapłacimy?
Według założeń nowa opłata ma wynosić około 108 zł rocznie na osobę. To średnio 9 zł miesięcznie.
Kwota ma być waloryzowana, więc z czasem może rosnąć.
W skali roku dla wielu rodzin oznacza to dodatkowe kilkadziesiąt lub nawet ponad 100 zł więcej wydatków.
Dlaczego rząd wprowadza zmiany?
Celem reformy jest zwiększenie wpływów na finansowanie mediów publicznych.
Obecny system jest nieskuteczny. Wielu Polaków unika płacenia abonamentu, co powoduje niedobory w budżecie TVP i Polskiego Radia.
Nowy model ma to uszczelnić.
Co to oznacza dla Ciebie?
Najważniejsze jest to, że nowa opłata będzie obowiązkowa i powszechna.
Nie będzie już znaczenia, czy masz telewizor. Nie będzie też możliwości „zapomnienia” o płatności.
Dla wielu osób to będzie nowy stały koszt, który pojawi się automatycznie przy rozliczeniu podatku.
I choć miesięczna kwota nie wydaje się wysoka, w skali roku i całej rodziny może być już wyraźnie odczuwalna.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.