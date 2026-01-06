Nowy podatek na wojsko? Polacy mówią „nie”. Wyniki sondażu są jednoznaczne
Ponad połowa Polaków sprzeciwia się pomysłowi wprowadzenia nowego, tymczasowego podatku na modernizację armii. Najnowszy sondaż pokazuje, że mimo rosnących wydatków na obronność i napiętej sytuacji międzynarodowej, społeczne poparcie dla dodatkowych obciążeń finansowych jest wyraźnie ograniczone, a opinie w tej sprawie silnie dzielą wyborców według poglądów politycznych i wieku.
Ponad połowa Polaków sprzeciwia się pomysłowi wprowadzenia nowego, tymczasowego podatku, który miałby sfinansować modernizację polskiej armii. Tak wynika z najnowszego sondażu pracowni IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Badanie pokazuje wyraźny społeczny podział, a sceptycyzm wobec dodatkowego obciążenia finansowego dominuje w większości grup wiekowych i politycznych.
Z danych sondażowych wynika, że niemal 58 procent respondentów uważa, iż nowy podatek nie powinien zostać wprowadzony. Odpowiedź „zdecydowanie nie” wskazało 27,4 proc. badanych, natomiast „raczej nie” – 30,4 proc. Z kolei poparcie dla takiego rozwiązania zadeklarowało łącznie około 32 proc. ankietowanych. W tej grupie 24,2 proc. opowiedziało się „raczej za”, a 8,2 proc. wyraziło zdecydowane poparcie. Pozostałe 9,1 proc. respondentów nie miało w tej sprawie jednoznacznej opinii.
Pytanie zadane uczestnikom badania dotyczyło wprowadzenia tymczasowego podatku w kontekście rosnącego zagrożenia ze strony Rosji oraz zwiększonych wydatków państwa na obronność. Choć temat bezpieczeństwa narodowego pozostaje jednym z kluczowych w debacie publicznej, wyniki sondażu pokazują, że wielu Polaków nie akceptuje pomysłu finansowania armii poprzez dodatkowe obciążenia podatkowe.
Analiza odpowiedzi ujawnia wyraźne różnice polityczne. Najwięcej zwolenników nowego podatku znajduje się wśród osób popierających obecną koalicję rządową – ponad połowa z nich, bo 50,1 proc., opowiedziała się za takim rozwiązaniem. Wysokie poparcie odnotowano także wśród respondentów o lewicowych poglądach, gdzie sięgnęło ono 56,5 proc. Stosunkowo często „za” byli również wyborcy Adriana Zandberga, Rafała Trzaskowskiego i Magdaleny Biejat – w tych grupach poparcie wahało się od 44 do 58 proc.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja wśród osób identyfikujących się z prawicą oraz wyborców ugrupowań opozycyjnych. Aż 64,4 proc. respondentów o prawicowych poglądach sprzeciwiło się wprowadzeniu podatku. Jeszcze większy opór widać wśród wyborców partii opozycyjnych, gdzie odsetek odpowiedzi negatywnych sięgał 68 proc. Wyraźne „nie” dominowało także wśród sympatyków Karola Nawrockiego, Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna oraz Szymona Hołowni – w tych grupach sprzeciw wyniósł od 63 do 67 proc.
Ciekawie prezentują się dane dotyczące wieku respondentów. Najsilniejszy sprzeciw wobec nowego podatku wyrazili Polacy w wieku 30–39 lat – aż 77 proc. z nich odpowiedziało „nie”. Jeszcze wyższy odsetek negatywnych odpowiedzi zanotowano w grupie wiekowej 40–49 lat, gdzie sprzeciw sięgnął niemal 87 proc. Zdaniem komentatorów może to wynikać z faktu, że osoby w tym wieku są szczególnie obciążone kosztami życia, kredytami oraz wydatkami związanymi z utrzymaniem rodzin.
Sondaż pokazuje natomiast, że różnice w opiniach ze względu na miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia czy płeć nie są znaczące. Zauważalna jest jedynie niewielka tendencja do większego sceptycyzmu wśród kobiet niż mężczyzn.
Badanie IBRiS zostało przeprowadzone w dniach 19–20 grudnia 2025 roku. Jego wyniki jasno pokazują, że choć kwestia bezpieczeństwa państwa jest dla Polaków istotna, to pomysł finansowania modernizacji armii poprzez nowy podatek spotyka się z wyraźnym oporem społecznym. W praktyce może to oznaczać, że ewentualne próby wprowadzenia takiego rozwiązania będą obarczone dużym ryzykiem politycznym i wymagałyby szerokiej debaty oraz przekonania opinii publicznej co do zasadności dodatkowych obciążeń.
