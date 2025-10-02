Nowy powód zatrzymania prawa jazdy! Zmiany dotkną 80 proc. zmotoryzowanych
Rząd zaostrza przepisy drogowe – kierowcy muszą przygotować się na nowy powód zatrzymania prawa jazdy, ostrzejsze zasady punktów karnych i zmiany dla młodych za kierownicą. Nowelizacja ma objąć nawet 80 proc. zmotoryzowanych i wejdzie w życie jeszcze w tym roku.
Nowe przepisy dla kierowców. Rząd wprowadza ostrzejsze kary i dodatkowe obowiązki
Rząd przyjął pakiet zmian w prawie drogowym, który dotyczy niemal wszystkich kierowców. Nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” trafiła już do prac sejmowej Komisji Infrastruktury i ma wejść w życie jeszcze w 2025 roku. Najważniejszą zmianą jest nowa przesłanka do zatrzymania prawa jazdy, ale to nie wszystko. W życie wejdą także przepisy dotyczące punktów karnych, młodych kierowców i obowiązkowych kasków dla nieletnich rowerzystów.
Nowy powód zatrzymania prawa jazdy
Do tej pory policja mogła zatrzymać prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Teraz sankcja będzie obowiązywać także na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym. Według badań Instytutu Transportu Samochodowego, aż 79 proc. polskich kierowców przekracza tam dozwoloną prędkość. Resort infrastruktury wskazuje, że właśnie na takich trasach dochodzi do 80 proc. wypadków i 87 proc. ofiar śmiertelnych.
Punkty karne bez litości
Zmieniają się także zasady dotyczące punktów karnych. Nie będzie już możliwości redukcji na kursach w WORD w przypadku najpoważniejszych wykroczeń, takich jak:
- przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h,
- wyprzedzanie na przejściu dla pieszych,
- przejazd na czerwonym świetle.
To oznacza, że kierowcy szybciej będą tracić uprawnienia. Dodatkowo, ci którzy zdecydują się prowadzić mimo zatrzymanego prawa jazdy, będą karani cofnięciem uprawnień.
Prawo jazdy dla 17-latków
Zmiany obejmą również młodych kierowców. Prawo jazdy kat. B będą mogły zdobyć osoby od 17. roku życia, ale pod warunkiem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. Do pełnoletności będą mogły prowadzić samochód tylko w Polsce i przez pierwsze sześć miesięcy wyłącznie pod nadzorem dorosłego, doświadczonego kierowcy.
Wprowadzono także dłuższy okres próbny – dla 17-latków wyniesie on aż 3 lata. W tym czasie młody kierowca będzie musiał jeździć z charakterystyczną zieloną naklejką w kształcie liścia klonowego. Jazda bez opiekuna lub oznakowania będzie traktowana jak prowadzenie bez uprawnień i karana wysokim mandatem albo aresztem.
Szkolenie dla „młodych” i recydywistów
Kierowcy, którzy w okresie próbnym uzbierają ponad 12 punktów karnych, będą musieli przejść obowiązkowe szkolenie praktyczne. Kurs potrwa godzinę i będzie kosztował 300 zł. Zajęcia obejmą m.in. jazdę na płycie poślizgowej i ćwiczenia awaryjnego hamowania.
Obowiązkowe kaski dla nieletnich
Nowelizacja wprowadza także nowe zasady dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Każda osoba do 16. roku życia będzie musiała jeździć w kasku. Obowiązek obejmie również dzieci przewożone na rowerze w dodatkowym siodełku. Za brak zabezpieczenia mandat – od 20 do 100 zł – zapłaci rodzic lub opiekun.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Zmiany mają zacząć obowiązywać po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem będzie nakaz noszenia kasków, który wejdzie w życie pół roku po publikacji.
Rząd przekonuje, że nowe prawo poprawi bezpieczeństwo na drogach i ograniczy liczbę wypadków. Dla kierowców oznacza to jednak znacznie większe ryzyko utraty prawa jazdy i ostrzejszą walkę o każdy punkt karny.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.