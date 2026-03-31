Nowy projekt w Sejmie. Koniec 800 plus i dodatkowych emerytur? Sprawdź, co naprawdę jest na stole

31 marca 2026 15:44 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W polskim Sejmie pojawiła się propozycja, która może wywołać jedną z największych debat ekonomicznych ostatnich lat. Chodzi o projekt zakładający likwidację kluczowych świadczeń społecznych, takich jak 800 plus oraz dodatkowe emerytury, czyli tzw. trzynastki i czternastki. W zamian pojawia się pomysł znaczącego podniesienia kwoty wolnej od podatku.

Sprawa już trafiła do prac komisji i może mieć realne konsekwencje dla milionów Polaków.

Co zakłada projekt i dlaczego budzi emocje

Autorzy propozycji sugerują całkowite wycofanie popularnych świadczeń socjalnych. Oznaczałoby to koniec wsparcia dla rodzin w ramach programu 800 plus oraz brak dodatkowych wypłat dla emerytów.

W zamian pojawia się rozwiązanie podatkowe. Kwota wolna od podatku PIT miałaby wzrosnąć nawet do 60 tys. zł. W praktyce oznaczałoby to większe wynagrodzenia „na rękę” dla osób pracujących.

To zestawienie sprawia, że projekt dzieli opinię publiczną. Jedni widzą w nim szansę na uproszczenie systemu i większą niezależność finansową obywateli. Inni obawiają się utraty stabilnego wsparcia, szczególnie dla rodzin i seniorów.

Sejm już się tym zajmuje

Dokument trafił do Komisji ds. Petycji, która rozpoczęła analizę propozycji. Na tym etapie możliwe są dwa scenariusze: projekt może zostać odrzucony lub skierowany do dalszych prac legislacyjnych.

Samo pojawienie się takiej inicjatywy pokazuje jednak wyraźnie, że w Polsce trwa poważna dyskusja o przyszłości systemu świadczeń i finansów publicznych.

Dlaczego pojawił się taki pomysł

Zwolennicy zmian wskazują, że pierwotne cele programów socjalnych nie zostały w pełni osiągnięte. Program wsparcia rodzin nie zatrzymał spadku liczby urodzeń, a sytuacja inflacyjna uległa stabilizacji, co zmniejsza presję na dodatkowe świadczenia dla seniorów.

Jednocześnie koszty utrzymania tych programów są ogromne i sięgają dziesiątek miliardów złotych rocznie. To właśnie one mają być głównym źródłem oszczędności, które pozwoliłyby na wprowadzenie zmian podatkowych.

Kto może zyskać, a kto stracić

Najwięcej na zmianach mogliby zyskać pracujący, szczególnie osoby o średnich dochodach, które odczułyby wyraźny wzrost wynagrodzenia netto.

Z drugiej strony rodziny z dziećmi oraz emeryci mogliby stracić ważne źródło wsparcia finansowego. To właśnie te grupy są najbardziej zależne od obecnych świadczeń.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl