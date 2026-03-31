Nowy projekt w Sejmie. Koniec 800 plus i dodatkowych emerytur? Sprawdź, co naprawdę jest na stole
W polskim Sejmie pojawiła się propozycja, która może wywołać jedną z największych debat ekonomicznych ostatnich lat. Chodzi o projekt zakładający likwidację kluczowych świadczeń społecznych, takich jak 800 plus oraz dodatkowe emerytury, czyli tzw. trzynastki i czternastki. W zamian pojawia się pomysł znaczącego podniesienia kwoty wolnej od podatku.
Sprawa już trafiła do prac komisji i może mieć realne konsekwencje dla milionów Polaków.
Co zakłada projekt i dlaczego budzi emocje
Autorzy propozycji sugerują całkowite wycofanie popularnych świadczeń socjalnych. Oznaczałoby to koniec wsparcia dla rodzin w ramach programu 800 plus oraz brak dodatkowych wypłat dla emerytów.
W zamian pojawia się rozwiązanie podatkowe. Kwota wolna od podatku PIT miałaby wzrosnąć nawet do 60 tys. zł. W praktyce oznaczałoby to większe wynagrodzenia „na rękę” dla osób pracujących.
To zestawienie sprawia, że projekt dzieli opinię publiczną. Jedni widzą w nim szansę na uproszczenie systemu i większą niezależność finansową obywateli. Inni obawiają się utraty stabilnego wsparcia, szczególnie dla rodzin i seniorów.
Sejm już się tym zajmuje
Dokument trafił do Komisji ds. Petycji, która rozpoczęła analizę propozycji. Na tym etapie możliwe są dwa scenariusze: projekt może zostać odrzucony lub skierowany do dalszych prac legislacyjnych.
Samo pojawienie się takiej inicjatywy pokazuje jednak wyraźnie, że w Polsce trwa poważna dyskusja o przyszłości systemu świadczeń i finansów publicznych.
Dlaczego pojawił się taki pomysł
Zwolennicy zmian wskazują, że pierwotne cele programów socjalnych nie zostały w pełni osiągnięte. Program wsparcia rodzin nie zatrzymał spadku liczby urodzeń, a sytuacja inflacyjna uległa stabilizacji, co zmniejsza presję na dodatkowe świadczenia dla seniorów.
Jednocześnie koszty utrzymania tych programów są ogromne i sięgają dziesiątek miliardów złotych rocznie. To właśnie one mają być głównym źródłem oszczędności, które pozwoliłyby na wprowadzenie zmian podatkowych.
Kto może zyskać, a kto stracić
Najwięcej na zmianach mogliby zyskać pracujący, szczególnie osoby o średnich dochodach, które odczułyby wyraźny wzrost wynagrodzenia netto.
Z drugiej strony rodziny z dziećmi oraz emeryci mogliby stracić ważne źródło wsparcia finansowego. To właśnie te grupy są najbardziej zależne od obecnych świadczeń.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.