Nowy przedmiot w szkołach bez podręczników. MEN tłumaczy, dlaczego uczniowie zostali z niczym
Od września w szkołach zamiast wychowania do życia w rodzinie pojawiła się edukacja zdrowotna, ale wielu rodziców i nauczycieli pyta o brak podręczników. Ministerstwo Edukacji uspokaja – to nie resort tworzy książki, lecz wydawcy, a lekcje mają być prowadzone w oparciu o materiały dostępne online.
Edukacja zdrowotna bez podręczników: MEN odpowiada na pytania
Nowy rok szkolny przyniósł istotną zmianę w programie – edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie. W wielu szkołach pojawiło się jednak pytanie: gdzie są podręczniki do nowego przedmiotu? Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada, że to nie resort odpowiada za ich przygotowanie.
Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Radiem Zet podkreśliła, że MEN nie zleca opracowania podręczników. Zadanie to spoczywa na wydawcach, a ministerstwo jedynie dopuszcza wybrane pozycje do użytku szkolnego. Obecnie – jak dodała – dopuszczone są dwa podręczniki z edukacji zdrowotnej dla szkół ponadpodstawowych.
Jednocześnie Lubnauer wskazała, że nauczyciele wcale nie muszą korzystać z podręczników. Przypomniała przykład przedmiotu historia i teraźniejszość, gdzie wielu pedagogów wolało opracowywać własne materiały. W przypadku edukacji zdrowotnej MEN przygotował już obszerny zestaw materiałów we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej dostępne są scenariusze lekcji, materiały metodyczne oraz informatory zarówno dla szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych.
Resort zachęca nauczycieli, by z tych zasobów korzystali. Jak zaznaczyła Lubnauer, są tam materiały z każdego zagadnienia, co pozwala na przeprowadzenie pełnych zajęć bez konieczności posiadania tradycyjnego podręcznika.
Edukacja zdrowotna została wprowadzona od września w klasach IV–VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. W podstawówkach przewidziano jedną godzinę tygodniowo w każdej klasie, choć w klasie VIII tylko w pierwszym semestrze. W szkołach ponadpodstawowych zajęcia odbywać się będą przez dwa lata. Na razie przedmiot jest nieobowiązkowy – rodzice mogą zrezygnować z udziału dziecka w lekcjach, składając odpowiednie oświadczenie do 25 września.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.