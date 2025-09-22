Nowy przedmiot w szkołach! Edukacja zdrowotna w szkołach wywołała polityczną awanturę.
Edukacja zdrowotna w szkołach. Nowacka apeluje do rodziców, by zapisali dzieci. Minister Edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że edukacja zdrowotna to szansa by chronić dzieci i dać im niezbędne narzędzia i wsparcie.
Zaapelowała do rodziców, by mądrze zdecydowali i zapisali swoje pociechy na nowy przedmiot szkolny
Rodzice mają czas do 25 września by wypisać dziecko z zajęć. Nowacka wyraziła nadzieję że wybór będzie rozważny i że wielu skorzysta z edukacji zdrowotnej dla dobra psychicznego i fizycznego dzieci
Nowy przedmiot ma obejmować takie zagadnienia jak zdrowie psychiczne profilaktyka, dieta, ruch, higiena osobista, a także aspekty życia seksualnego w kontekście zdrowotnym Reformę przygotowano wspólnie z resortami edukacji, zdrowia oraz sportu i turystyki
Nowacka zaznaczyła że ten rok będzie rokiem przejściowym. Edukacja zdrowotna będzie przedmiotem nieobowiązkowym. W tym czasie resort chce zebrać dane ile dzieci faktycznie zapisano iloma rodziców zdecydowało się na uczestnictwo po to by po roku móc ocenić jak przedmiot się sprawdza
Minister mówi że edukacja zdrowotna to odpowiedź na rosnące problemy młodzieży takie jak problemy ze zdrowiem psychicznym brak wiedzy czy zaniedbywana profilaktyka.
