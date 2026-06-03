Nowy PSZOK w Warszawie. Tam oddamy te rzeczy, których nie wolno wyrzucić do kosza

3 czerwca 2026 12:00 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Od początku czerwca mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Nowo otwarty obiekt powstał na Białołęce i jest kolejnym miejscem, do którego można bezpłatnie oddać kłopotliwe oraz problematyczne śmieci. Urzędnicy przypominają zasady segregacji tzw. „trudnych” odpadów oraz wskazują, co wolno, a czego pod żadnym pozorem nie można tam przywozić

Śmieci i gabaryty pozostawione przy lesie. Fot. Straż Miejska m.st. Warszawy
Śmieci i gabaryty pozostawione przy lesie. Fot. Straż Miejska m.st. Warszawy

Nowa placówka została zlokalizowana przy ul. Kopijników 13 na Białołęce. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–20:00 oraz w soboty od 9:00 do 17:00. PSZOK będzie zamknięty jedynie w dni ustawowo wolne od pracy oraz w Wielką Sobotę.

Warto pamiętać, że oprócz nowo otwartego punktu przy ul. Kopijników, w stolicy działają cztery inne stałe obiekty tego typu. Mieszkańcy mogą z nich korzystać pod następującymi adresami:

  • ul. Płytowa 1 (Białołęka)

  • ul. Kampinoska 1 (Bielany)

  • ul. Zawodzie 18 (Mokotów)

  • ul. Tatarska 2/4 (Wola)

Dodatkowo system stacjonarny uzupełniają mobilne PSZOK-i (specjalne pojazdy), które pojawiają się w 70 punktach we wszystkich dzielnicach Warszawy, a ich szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronach miasta.

Kluczowa zasada: Wszystkie warszawskie PSZOK-i przyjmują wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Jeśli pracownicy punktu podejmą podejrzenie, że przywiezione śmieci pochodzą z prowadzenia działalności gospodarczej, mają prawo odmówić ich przyjęcia.

Co można przywieźć do punktu?

Lista odpadów, które bez problemu zostawimy w PSZOK-u, jest bardzo szeroka. Obejmuje ona:

  • zużyte tekstylia i stare ubrania (nienadające się do przekazania potrzebującym);

  • odpady poremontowe, w tym elementy z betonu, lustra oraz szkło okienne;

  • opakowania z tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury;

  • puszki po lakierach, aerozolach i detergentach;

  • stare opony, gaśnice, świetlówki oraz termometry rtęciowe;

  • resztki farb, klejów, a także środków ochrony roślin;

  • odpady wielkogabarytowe oraz zepsuty sprzęt RTV i AGD;

  • przeterminowane lekarstwa i zużyte baterie.

Czego PSZOK kategorycznie nie przyjmie?

Mieszkańcy planujący transport odpadów muszą pamiętać o restrykcyjnych ograniczeniach. Do punktów selektywnej zbiórki nie wolno przywozić niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Pracownicy nie przyjmą również takich materiałów jak: paliwa, panele fotowoltaiczne, papa czy styropian budowlany.

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