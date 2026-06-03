Nowy PSZOK w Warszawie. Tam oddamy te rzeczy, których nie wolno wyrzucić do kosza
Od początku czerwca mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Nowo otwarty obiekt powstał na Białołęce i jest kolejnym miejscem, do którego można bezpłatnie oddać kłopotliwe oraz problematyczne śmieci. Urzędnicy przypominają zasady segregacji tzw. „trudnych” odpadów oraz wskazują, co wolno, a czego pod żadnym pozorem nie można tam przywozić
Nowa placówka została zlokalizowana przy ul. Kopijników 13 na Białołęce. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–20:00 oraz w soboty od 9:00 do 17:00. PSZOK będzie zamknięty jedynie w dni ustawowo wolne od pracy oraz w Wielką Sobotę.
Warto pamiętać, że oprócz nowo otwartego punktu przy ul. Kopijników, w stolicy działają cztery inne stałe obiekty tego typu. Mieszkańcy mogą z nich korzystać pod następującymi adresami:
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ul. Płytowa 1 (Białołęka)
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ul. Kampinoska 1 (Bielany)
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ul. Zawodzie 18 (Mokotów)
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ul. Tatarska 2/4 (Wola)
Dodatkowo system stacjonarny uzupełniają mobilne PSZOK-i (specjalne pojazdy), które pojawiają się w 70 punktach we wszystkich dzielnicach Warszawy, a ich szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronach miasta.
Kluczowa zasada: Wszystkie warszawskie PSZOK-i przyjmują wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Jeśli pracownicy punktu podejmą podejrzenie, że przywiezione śmieci pochodzą z prowadzenia działalności gospodarczej, mają prawo odmówić ich przyjęcia.
Co można przywieźć do punktu?
Lista odpadów, które bez problemu zostawimy w PSZOK-u, jest bardzo szeroka. Obejmuje ona:
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zużyte tekstylia i stare ubrania (nienadające się do przekazania potrzebującym);
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odpady poremontowe, w tym elementy z betonu, lustra oraz szkło okienne;
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opakowania z tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury;
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puszki po lakierach, aerozolach i detergentach;
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stare opony, gaśnice, świetlówki oraz termometry rtęciowe;
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resztki farb, klejów, a także środków ochrony roślin;
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odpady wielkogabarytowe oraz zepsuty sprzęt RTV i AGD;
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przeterminowane lekarstwa i zużyte baterie.
Czego PSZOK kategorycznie nie przyjmie?
Mieszkańcy planujący transport odpadów muszą pamiętać o restrykcyjnych ograniczeniach. Do punktów selektywnej zbiórki nie wolno przywozić niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Pracownicy nie przyjmą również takich materiałów jak: paliwa, panele fotowoltaiczne, papa czy styropian budowlany.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.