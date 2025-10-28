Nowy rok, nowe pensje! Rząd ogłasza podwyżkę płacy minimalnej. Zobacz, kto zyska najwięcej
Od stycznia 2026 roku w Polsce wzrośnie płaca minimalna. Dla pracowników oznacza to wyższe wynagrodzenia i odczuwalną poprawę domowego budżetu, dla przedsiębiorców – konieczność poniesienia dodatkowych kosztów i dostosowania planów finansowych. Zmiana obejmie miliony osób i już teraz wywołuje gorącą dyskusję.
Od 1 stycznia 2026 roku wejdzie w życie kolejna podwyżka minimalnego wynagrodzenia. Dla milionów Polaków oznacza to kilka złotych więcej w portfelu, dla przedsiębiorców – większe obciążenia i konieczność przeliczenia kosztów. Decyzja rządu już teraz budzi emocje zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.
Nowa płaca minimalna – ile wyniesie
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku wyniesie 4 806 zł brutto, czyli o 140 zł więcej niż w roku 2025. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa, która od stycznia wyniesie 31,40 zł brutto. Choć zmiana nie jest rewolucyjna, dla wielu osób o najniższych zarobkach będzie zauważalna.
Dla pracownika zatrudnionego na pełen etat nowa płaca minimalna oznacza wynagrodzenie „na rękę” w wysokości około 3 605 zł netto, przy standardowych kosztach uzyskania przychodu i bez udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Osoby do 26. roku życia, korzystające z ulgi PIT-0, mogą liczyć nawet na około 3 900–4 000 zł miesięcznie.
Kogo obejmie podwyżka
Wyższa płaca minimalna dotyczy około trzech milionów pracowników – zarówno zatrudnionych na umowach o pracę, jak i zleceniobiorców objętych minimalną stawką godzinową. Nie obejmuje natomiast osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ani tych, którzy pracują na umowę o dzieło.
Rząd przypomina, że od stycznia 2026 roku żaden pracownik nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego niż 4 806 zł brutto miesięcznie. Pracodawcy mają obowiązek automatycznie dostosować pensje – nie trzeba w tym celu podpisywać aneksów do umów.
Co to oznacza dla przedsiębiorców
Podwyżka płacy minimalnej to nie tylko większe wynagrodzenia dla pracowników, ale też wyższe koszty dla firm. W górę pójdą składki ZUS, dodatki za pracę w nocy, wynagrodzenia urlopowe, a także odprawy przy zwolnieniach grupowych.
Dla dużych firm podwyżka oznacza dodatkowe wydatki w skali setek tysięcy złotych rocznie. Dla mikro i małych przedsiębiorstw może być to poważne obciążenie budżetu. Właściciele firm usługowych i handlowych alarmują, że wzrost płac przy obecnych kosztach energii, podatkach i inflacji może doprowadzić do redukcji zatrudnienia lub przeniesienia części działalności do szarej strefy.
– Każda kolejna podwyżka płacy minimalnej to dla małych firm walka o przetrwanie – mówią przedsiębiorcy. – Koszty rosną szybciej niż przychody, a rynek pracy coraz trudniej utrzymać w równowadze.
Wyższe pensje, ale też wyższe ceny
Ekonomiści podkreślają, że wzrost płacy minimalnej może przyczynić się do dalszego wzrostu kosztów życia. Firmy, które muszą podnieść pensje, często przerzucają część kosztów na konsumentów. W efekcie drożeją usługi, produkty spożywcze czy transport.
Z drugiej strony, wyższe wynagrodzenie oznacza większą siłę nabywczą dla pracowników o najniższych zarobkach. Dla nich nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie to realna różnica w domowym budżecie.
Rząd argumentuje, że decyzja o podwyżce jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami społecznymi a możliwościami gospodarki. Związki zawodowe postulowały, by płaca minimalna w 2026 roku przekroczyła 5 tysięcy złotych brutto, jednak ostatecznie zdecydowano się na umiarkowany wzrost.
Surowe kary dla nieuczciwych pracodawców
Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że pracodawcy, którzy nie dostosują wynagrodzeń do nowej stawki, muszą liczyć się z konsekwencjami. Za naruszenie przepisów o płacy minimalnej grozi kara do 30 tysięcy złotych, a także obowiązek wypłaty zaległego wynagrodzenia z odsetkami.
W praktyce oznacza to, że każda firma powinna jeszcze przed końcem roku sprawdzić, czy wszystkie umowy i systemy płacowe są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Co dalej z płacą minimalną
Eksperci przewidują, że w kolejnych latach trend wzrostowy zostanie utrzymany. Polska gospodarka, mimo spowolnienia, wciąż nadrabia dystans wobec krajów Europy Zachodniej, a płaca minimalna jest jednym z narzędzi wyrównywania różnic dochodowych.
Jednocześnie ekonomiści ostrzegają, że zbyt szybkie tempo podwyżek może osłabić konkurencyjność firm i ograniczyć inwestycje. – Wzrost wynagrodzeń powinien iść w parze ze wzrostem produktywności, a nie być jedynie decyzją administracyjną – oceniają eksperci rynku pracy.
