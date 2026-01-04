Nowy Rok sparaliżował Warszawę. Ulice zalane, setki mieszkań bez wody
Początek 2026 roku przyniósł mieszkańcom Warszawy poważne utrudnienia. Seria awarii wodociągowych doprowadziła do zalania ulic i parkingów oraz przerw w dostawie wody w wielu dzielnicach stolicy, zmuszając mieszkańców do korzystania z beczkowozów i studni oligoceńskich.
Początek 2026 roku okazał się wyjątkowo trudny dla mieszkańców Warszawy. W czwartek, 1 stycznia, stolica zmagała się z falą awarii wodociągowych, które doprowadziły do zalania ulic, parkingów i przejść dla pieszych, a także pozbawiły setki osób dostępu do bieżącej wody. Według dostępnych danych tylko tego dnia odnotowano kilkanaście zgłoszeń dotyczących uszkodzeń sieci wodociągowej.
Kilkanaście awarii jednego dnia
Problemy z dostawą wody dotyczyły zarówno sieci zarządzanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jak i instalacji wewnętrznych pozostających w gestii administratorów osiedli. Skala awarii była na tyle duża, że w wielu miejscach konieczne było podstawienie beczkowozów z wodą pitną, a mieszkańcy korzystali również ze studni oligoceńskich.
Informacje o zdarzeniach przekazywał m.in. Miejski Reporter, wskazując, że część wyłączeń miała charakter lokalny, ale łącznie dotknęły one wiele dzielnic miasta.
Tarchomin bez wody tuż po północy
Jednym z najbardziej dotkniętych rejonów było osiedle Poraje na Tarchominie. Awaria wystąpiła krótko po północy, tuż po powitaniu Nowego Roku. W kilku budynkach przy ulicy Antalla woda przestała płynąć z kranów po pęknięciu rury przy jednym z bloków.
Woda wypływająca z uszkodzonej instalacji zalała pobliski parking, co zmusiło służby do natychmiastowego zakręcenia głównego dopływu. Mieszkańcy przez wiele godzin pozostawali bez wody. W ciągu dnia podstawiono beczkowóz, a część osób korzystała z pobliskiej studni oligoceńskiej.
MPWiK poinformowało, że była to awaria sieci wewnętrznej należącej do administratora osiedla, co oznaczało, że jej usunięcie nie leżało bezpośrednio w kompetencjach miejskich wodociągów. Administracja osiedla przekazywała mieszkańcom komunikaty oraz uruchamiała dodatkowe punkty poboru wody.
Zalana jezdnia na Gocławiu
Kolejna poważna awaria miała miejsce po południu na Gocławiu, przy ulicy gen. Romana Abrahama. Pęknięta rura spowodowała, że woda wydostała się spod trawnika i zalała jezdnię oraz przejście dla pieszych. Rozlewisko znacznie utrudniło ruch samochodowy, a część kierowców była zmuszona do korzystania z objazdów.
Na miejscu interweniowało pogotowie wodociągowe, które zakręciło dopływ wody. Przerwa w dostawie dotknęła co najmniej jeden budynek mieszkalny. Po zakręceniu zaworu woda stopniowo spłynęła do studzienek kanalizacyjnych.
Problemy także w innych dzielnicach
Wykaz wyłączeń awaryjnych z 1 stycznia 2026 roku obejmował również inne rejony miasta. Problemy odnotowano m.in. na Pradze-Południe, Woli, Ursusie, Włochach oraz w Śródmieściu. W części lokalizacji przerwy w dostawie wody trwały wiele godzin, a w kilku miejscach beczkowozy były jedynym źródłem wody pitnej.
Choć część awarii udało się usunąć jeszcze tego samego dnia, mieszkańcy niektórych budynków musieli czekać na przywrócenie dostaw do późnych godzin nocnych lub wczesnego rana kolejnego dnia.
Nowy Rok z problemami infrastrukturalnymi
Seria awarii wodociągowych w pierwszym dniu 2026 roku ponownie zwróciła uwagę na stan infrastruktury wodnej w Warszawie. Choć część zdarzeń wynikała z problemów po stronie administratorów osiedli, skala wyłączeń i liczba dotkniętych lokalizacji pokazują, jak poważne skutki mogą mieć takie awarie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców miasta.
