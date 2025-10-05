Nowy sondaż CBOS zaskoczył wszystkich. Polacy odwracają się od parlamentu, ale jeden polityk zyskuje rekordowe poparcie
Najnowsze badanie opinii publicznej przeprowadzone przez CBOS ujawniło niespodziewany zwrot w nastrojach Polaków. Podczas gdy zaufanie do Sejmu i Senatu gwałtownie spada, jedna instytucja i jej lider notują historyczny wzrost poparcia. Wyniki wrześniowego sondażu stały się gorącym tematem wśród analityków i komentatorów politycznych.
Zaufanie do prezydenta rośnie jak nigdy dotąd
Według danych CBOS, prezydent Karol Nawrocki cieszy się rekordowym zaufaniem społecznym. 54 procent Polaków pozytywnie ocenia jego działalność – to aż 10 punktów procentowych więcej niż miesiąc wcześniej. Zaledwie 26 procent respondentów ma o nim opinię negatywną, a co piąty ankietowany wstrzymuje się od oceny.
Eksperci podkreślają, że tak szybki wzrost poparcia w ciągu jednego miesiąca zdarza się niezwykle rzadko. Nawrocki umacnia swoją pozycję jako jeden z najbardziej wiarygodnych polityków w kraju, dystansując inne organy władzy centralnej.
Sejm i Senat z dramatycznym spadkiem ocen
W przeciwieństwie do prezydenta, parlament nie może pochwalić się dobrymi wynikami. Sejm uzyskał zaledwie 31 procent pozytywnych opinii, a połowa badanych oceniła jego działalność negatywnie. Nieco lepiej wypada Senat, z poparciem na poziomie 33 procent, jednak nadal dominują oceny krytyczne (39 procent).
Socjologowie wskazują, że rosnąca liczba osób, które nie mają zdania na temat pracy parlamentu, może świadczyć o narastającej obojętności i znużeniu polityką. Dla partii zasiadających w obu izbach to sygnał ostrzegawczy przed nadchodzącym rokiem wyborczym.
Polacy najbardziej ufają wojsku i samorządom
Nie wszystkie instytucje tracą poparcie. CBOS podkreśla, że Wojsko Polskie utrzymuje niezmiennie najwyższy poziom zaufania społecznego – aż 82 procent Polaków pozytywnie ocenia jego działalność. Na drugim miejscu znalazły się samorządy terytorialne, z poparciem 71 procent ankietowanych.
Według ekspertów to dowód, że Polacy nadal mają zaufanie do instytucji, które działają najbliżej obywateli i mają bezpośredni wpływ na ich codzienne życie.
Wymiar sprawiedliwości pod ostrzałem
Zupełnie inaczej oceniane są sądy i prokuratura. Z badania wynika, że niemal połowa ankietowanych (48 procent) negatywnie postrzega działalność sądów, a jedynie 25 procent ocenia ją pozytywnie. W opinii badaczy to jeden z najgłębszych kryzysów zaufania do wymiaru sprawiedliwości w ostatnich latach.
CBOS wskazuje, że społeczne niezadowolenie wobec instytucji sądowych utrzymuje się od dłuższego czasu, a brak widocznych reform pogłębia frustrację obywateli.
📊Co miesiąc #CBOS pyta Polaków🇵🇱o opinie na temat działalności parlamentu i prezydenta, a także innych instytucji, na których w danym momencie koncentruje się uwaga opinii społecznej. W marcu i we wrześniu – pytamy o większą liczbę instytucji.
📖Raport: https://t.co/57YwsgRXya
— CBOS (@CBOS_Info) October 3, 2025
Polityczny sygnał dla rządzących
Wrześniowy sondaż CBOS pokazuje wyraźny rozłam w nastrojach społecznych – Polacy coraz bardziej ufają konkretnym liderom, ale coraz mniej instytucjom. Eksperci ostrzegają, że utrata zaufania do parlamentu może mieć długofalowe konsekwencje dla stabilności sceny politycznej.
Dla rządzących to wyraźny sygnał, że społeczeństwo oczekuje większej przejrzystości, skuteczności i kontaktu z obywatelami – inaczej dystans między władzą a wyborcami będzie się pogłębiał.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.