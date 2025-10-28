Nowy wiek emerytalny? ZUS rozwiewa wątpliwości. Decyzja już zapadła
W ostatnich tygodniach w Polsce ponownie rozgorzała dyskusja o możliwym podniesieniu wieku emerytalnego. Coraz częściej pojawiały się sugestie, że rząd rozważa zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn lub nawet jego wydłużenie. Teraz głos w tej sprawie zabrał prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który jednoznacznie wykluczył jakiekolwiek zmiany.
Wiek emerytalny bez zmian
ZUS potwierdza, że obowiązujące przepisy pozostają w mocy – kobiety nadal mogą przechodzić na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po osiągnięciu 65. roku życia. Instytucja zapewnia, że nie są prowadzone żadne prace nad reformą, która miałaby zmienić te granice.
Prezes ZUS podkreśla, że obecny system pozwala każdemu Polakowi samodzielnie decydować o momencie zakończenia kariery zawodowej. Emerytura nie jest obowiązkiem – osoby, które chcą pracować dłużej, mogą to robić bez ograniczeń, a każdy dodatkowy rok pracy przekłada się na wyższe świadczenie.
Polacy sami decydują, kiedy kończą pracę
ZUS przypomina, że wysokość emerytury zależy od sumy zgromadzonych składek i długości okresu ubezpieczenia. Oznacza to, że wcześniejsze przejście na emeryturę wiąże się z niższym świadczeniem, a praca po osiągnięciu wieku emerytalnego – z jego zwiększeniem.
Nowy system naliczania emerytur opiera się na waloryzowanych składkach, a ich wartość zależy od średniej długości życia oraz tempa wzrostu gospodarki. Dzięki temu wysokość świadczenia ma odzwierciedlać realny wkład pracownika w system.
Polska bezpieczna emerytalnie
ZUS uspokaja, że polski system emerytalny jest stabilny finansowo. Według prognoz instytucji, w perspektywie kilkudziesięciu lat nie grozi mu niewypłacalność. ZUS działa w oparciu o środki z bieżących składek i budżetu państwa, a jego bezpieczeństwo jest bezpośrednio powiązane z kondycją finansową kraju.
Eksperci zaznaczają jednak, że w przyszłości wysokość świadczeń może zależeć od aktywności zawodowej obywateli i liczby osób odprowadzających składki. Starzenie się społeczeństwa i spadek liczby pracujących to wyzwania, z którymi państwo będzie musiało się zmierzyć w kolejnych dekadach.
Praca się opłaca – także po emeryturze
Obecnie tylko około 10 procent polskich emerytów decyduje się na dalszą pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. ZUS wskazuje, że to wciąż za mało. Kontynuowanie pracy nawet w niepełnym wymiarze godzin pozwala nie tylko podnieść świadczenie, ale również poprawia kondycję psychiczną i fizyczną seniorów.
Instytucja zachęca do budowania kultury dłuższej aktywności zawodowej, co ma znaczenie nie tylko dla jednostki, ale i całej gospodarki. Każda osoba pozostająca na rynku pracy zwiększa wpływy do systemu i wspiera utrzymanie równowagi finansowej ZUS.
Wyzwania przyszłości
ZUS zapowiada działania edukacyjne, które mają zwiększyć świadomość społeczną w zakresie planowania emerytury. Chodzi nie tylko o same przepisy, ale też o zmianę podejścia – wcześniejsze zakończenie pracy to niższe świadczenia, natomiast dłuższa aktywność oznacza większe bezpieczeństwo finansowe.
Starzejące się społeczeństwo, mniejsza liczba narodzin i rosnąca długość życia to problemy, które mogą wpłynąć na przyszłość systemu emerytalnego. Dlatego rząd i ZUS stawiają na edukację, zachęty dla seniorów do pozostania na rynku pracy oraz wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby starsze.
Co to oznacza dla obywateli
Na ten moment wiek emerytalny w Polsce nie ulegnie zmianie. Kobiety nadal będą mogły zakończyć karierę zawodową po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po 65. roku życia. Jednocześnie ZUS przypomina, że każdy ma prawo samodzielnie zdecydować, jak długo chce pracować – a każdy dodatkowy rok to realny zysk w przyszłości.
Decyzja prezesa ZUS kończy spekulacje, ale jednocześnie otwiera nową dyskusję o przyszłości systemu. Eksperci nie mają wątpliwości: jeśli Polacy nie zaczną pracować dłużej, za kilkadziesiąt lat emerytury mogą być znacznie niższe niż obecnie.
