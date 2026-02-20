Nowy zwrot w sprawie Ziobry. Wyznaczono sędziego do ENA
Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył sędzię do rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Decyzja zapadła po wyłączeniu z postępowania innego sędziego na wniosek Prokuratury Krajowej.
Sprawa ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Wiadomo, który sędzia zajmie się wnioskiem
Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył sędziego, który rozpozna wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jak informuje Wirtualna Polska, sprawa trafiła do sędzi Joanny Grabowskiej, która została wylosowana do jej prowadzenia.
Co się wydarzyło?
Prokuratura Krajowa 10 lutego złożyła do sądu wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
Wcześniej warszawski sąd rejonowy uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie wobec Ziobry tymczasowego aresztowania. Decyzja ta stała się podstawą do podjęcia dalszych działań, w tym wystąpienia o ENA.
Zmiana sędziego w sprawie
W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował o uwzględnieniu wniosku Prokuratury Krajowej dotyczącego wyłączenia sędziego Dariusza Łubowskiego od orzekania w sprawie wniosku o wydanie ENA. Po tej decyzji przeprowadzono losowanie nowego składu.
Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek przekazała, że sprawa została przydzielona sędzi Joannie Grabowskiej. To ona będzie odpowiedzialna za rozpoznanie wniosku prokuratury.
Fakty i tło sprawy
Europejski nakaz aresztowania jest instrumentem prawnym stosowanym w państwach Unii Europejskiej, umożliwiającym zatrzymanie i przekazanie osoby ściganej między krajami członkowskimi. Wydanie ENA następuje na wniosek prokuratury i wymaga zgody sądu.
Śledztwo, w którym podejrzewany jest Zbigniew Ziobro, dotyczy nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Sprawa ma charakter rozwojowy, a prokuratura nie ujawnia szczegółów postępowania, powołując się na dobro śledztwa.
Co dalej?
Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy wniosek Prokuratury Krajowej o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Od decyzji sądu zależy, czy ENA zostanie wydany i czy możliwe będzie podjęcie dalszych czynności wobec byłego ministra na poziomie międzynarodowym.
Na tym etapie nie podano terminu posiedzenia sądu ani możliwej daty rozstrzygnięcia. Sprawa pozostaje w toku.
Źródło: wp.wiadomości.pl
