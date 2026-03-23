Nurogęsi z młodymi ruszają nad Wisłę! Jest apel do kierowców i przechodniów
W stolicy rozpoczyna się jedna z najbardziej niezwykłych operacji logistycznych. Od 1 kwietnia 2026 roku pracownicy Zarządu Zieleni Warszawy oraz wolontariusze będą trzy razy dziennie wstrzymywać ruch, aby umożliwić rodzinom nurogęsi bezpieczne przejście z Łazienek Królewskich do Wisły. W tym roku zaplanowano niemal 190 patroli, które potrwają do końca maja
Sześciopasmowa ulica na trasie młodych ptaków
Nurogęsi, jedyni przedstawiciele traczy lęgnących się w Polsce, upodobały sobie dziuple w starych drzewach Łazienek Królewskich. Problem pojawia się tuż po wykluciu młodych, gdy matka instynktownie prowadzi je w stronę rzeki. Największym zagrożeniem na tej drodze jest ulica Czerniakowska. Aby ptaki mogły pokonać sześć pasów jezdni, przeszkoleni pracownicy ZZW, wspierani przez policję i straż miejską, będą czasowo zatrzymywać samochody.
W 2026 roku obserwacją objęto dodatkowy teren – Park Fosa oraz Stoki Cytadeli. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ptaki coraz chętniej wybierają również te lokalizacje jako miejsce startu swojej wędrówki w kierunku brzegów Wisły.
Tradycja i edukacja w Zakątku Nurogęsi
Warszawska akcja stała się już miejską tradycją – do tej pory udało się bezpiecznie przeprowadzić do rzeki niemal 150 młodych osobników. Ważnym punktem na mapie ochrony tych ptaków jest Zakątek Nurogęsi przy Porcie Czerniakowskim, zrealizowany w 2025 roku w ramach budżetu obywatelskiego. Miejsce to nie tylko zabezpiecza trasę przemarszu przed skokiem na głębokie wody portu, ale pełni też funkcję edukacyjną.
Wystosowano apel do mieszkańców Warszawy, zarówno do przechodniów jak i kierowców, o uwagę oraz bezpieczną jazdę. Jeśli zobaczymy na trasie rodzinę nurogęsi należy nie podchodzić do nich na co najmniej 5 metrów, aby nie spłoszyć matki. Ta w stresie mogłaby porzucić pisklęta. Należy również trzymać psy na smyczy, także małe rasy. Nigdy nie należy próbować zawracać samicy z młodymi do parku, ani pospieszać ich w stronę rzeki.
Partnerem tegorocznych działań jest Muzeum Łazienki Królewskie, które wspólnie z miejskimi ogrodnikami organizuje wydarzenia przybliżające zwyczaje tych rzadkich niegdyś w stolicy ptaków.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.