O włos od tragedii na lotnisku. Wszystko przez „zabawę” 9-letniego chłopca
Do bardzo groźnej sytuacji doszło w czwartek 31 października na lotnisku w Nowym Targu. Podczas nocnego szkolenia samolotowego ktoś z okolic osiedla Polana Szaflarska skierował silny laser w stronę lecącej maszyny, narażając pilotów na utratę wzroku i ryzyko katastrofy.
Jak poinformowała Małopolska Policja, po zgłoszeniu incydentu przez pilota, na miejsce natychmiast wysłano patrol. Funkcjonariusze szybko ustalili sprawcę – okazał się nim 9-letni chłopiec. Laser, którym się bawił, został zabezpieczony jako dowód, a sprawa trafi do Sądu Rodzinnego w Nowym Targu.
Błysk lasera mógł skończyć się tragedią
Według relacji służb, wiązkę światła było widać z dużej odległości, a jej kierunek wskazywał bezpośrednio na samolot odbywający lot szkoleniowy. Tego typu oślepienie może być wyjątkowo niebezpieczne – nawet krótkie błyski lasera mogą czasowo oślepić pilota i doprowadzić do utraty kontroli nad maszyną.
Policjanci ostrzegają, że takie zdarzenia mogą skończyć się katastrofą lotniczą lub trwałym uszkodzeniem wzroku pilota.
„Kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. To nie zabawa, ale przestępstwo” – przypominają funkcjonariusze.
Co grozi za oślepianie pilotów?
Prawo jest w tej kwestii jednoznaczne.
- Prawo lotnicze, art. 87a: zabrania kierowania wiązki lasera w sposób mogący oślepić pilota – za złamanie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub nawet rok więzienia.
- Kodeks karny, art. 174 §1: kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Policja apeluje do rodziców
Mundurowi podkreślają, że sprawcą był zaledwie 9-latek, który prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji swojego zachowania. Policja apeluje więc do rodziców i opiekunów:
„Rozmawiajcie z dziećmi o skutkach takich zabaw. Użycie lasera w kierunku samolotu to nie żart – to może kosztować czyjeś życie”.
Dzięki szybkiej reakcji pilota i policji tym razem udało się uniknąć tragedii. Służby zapowiadają jednak, że podobne przypadki będą traktowane z pełną surowością, nawet jeśli sprawcą okaże się osoba nieletnia.
