O włos od tragedii pod Warszawą. Liczyły się sekundy. Dramatyczny akcja ratunkowa
9 kwietnia tuż przed godziną 11:00 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Legionowie pełnili służbę w nieoznakowanym radiowozie. Żadnych sygnałów, żadnego zgłoszenia. Zwykła trasa, zwykły dzień – aż do momentu, gdy w Zegrzu Południowym zauważyli mężczyznę w stanie nagłego zagrożenia życia. Zatrzymali się. W ciągu kilkudziesięciu sekund ze służby ruchu drogowego stali się ratownikami. 38-latek żyje
Nikt nie dzwonił, nikt nie prosił o pomoc – po prostu zauważyli
To, co wydarzyło się w Zegrzu Południowym, nie zaczęło się od dyspozytorni ani numeru alarmowego. Policjanci nie dostali rozkazu. Nie było zgłoszenia, które wymagałoby reakcji. Jechali na patrol – i własnym wzrokiem wychwycili człowieka, który potrzebował pomocy w tej samej chwili, gdy go zobaczyli.
Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali radiowóz. Zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ich zadaniem było podtrzymać funkcje życiowe 38-latka do przyjazdu karetki – i to zrobili. Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, dzięki zimnej krwi, wyszkoleniu i natychmiastowej reakcji nie doszło do tragedii.
Kiedy na miejscu pojawił się zespół ratownictwa medycznego, mężczyzna był przytomny. Trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.
Drogówka, która nie tylko wypisuje mandaty
W powszechnym wyobrażeniu Wydział Ruchu Drogowego kojarzy się z kontrolą prędkości, alkomatami i punktami karnymi. Tymczasem to właśnie funkcjonariusze drogówki – ze względu na charakter służby w terenie – często jako pierwsi trafiają na miejsca zdarzeń, w których ktoś potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej.
Pierwsze szkolenia z pierwszej pomocy są obowiązkowe dla każdego policjanta. W sytuacji nagłego zagrożenia życia każdy funkcjonariusz ma nie tylko uprawnienie, ale obowiązek podjęcia działań ratunkowych – wynika to wprost z art. 162 Kodeksu karnego, który penalizuje nieudzielenie pomocy osobie w stanie zagrożenia życia, ale przede wszystkim z etyki służby, którą policjanci KSP potwierdzają codziennie.
Zdarzenie z Zegrza Południowego to nie wyjątek. W samym marcu 2026 roku policjanci z woj. mazowieckiego wielokrotnie stawali wobec sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji medycznej. To część służby, o której nie mówi się głośno – bo nie kończy się mandatem ani zatrzymaniem, tylko tym, że ktoś do domu wraca żywy.
Co to oznacza dla Ciebie? Kiedy Ty też możesz uratować komuś życie
Historia z Zegrza Południowego ma jeden bardzo konkretny wniosek dla każdego, kto czyta ten tekst: pierwsza pomoc nie jest domeną służb mundurowych. To umiejętność, która może zadecydować o czyimś życiu zanim przyjadą ratownicy – a w Polsce czas oczekiwania na karetkę w obszarach miejskich wynosi średnio kilka do kilkunastu minut. W tym czasie dużo może się wydarzyć.
Jeśli jesteś świadkiem nagłego zasłabnięcia lub zatrzymania krążenia, działasz według prostego schematu: zadzwoń pod numer 112, powiedz dyspozytorowi co się dzieje i gdzie jesteś, a następnie stosuj się do instrukcji – dyspozytor medyczny poprowadzi Cię krok po kroku przez resuscytację krążeniowo-oddechową, nawet jeśli nigdy wcześniej jej nie robiłeś. Nie musisz wiedzieć wszystkiego sam. Musisz tylko zadzwonić i nie zostawić człowieka bez pomocy.
Urządzenia AED do defibrylacji są dziś dostępne w większości galerii handlowych, na dworcach, lotniskach i w wielu budynkach użyteczności publicznej w Warszawie. Są opisane, łatwe w obsłudze i zaprojektowane tak, żeby mógł z nich skorzystać każdy – bez szkolenia. Jeśli widzisz kogoś, kto nagle traci przytomność i nie oddycha normalnie – najpierw 112, potem szukaj znaku AED.
Policjanci z Legionowa byli w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie i mieli odpowiednie wyszkolenie. Ty możesz być tym człowiekiem dla kogoś innego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.