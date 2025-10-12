„Obca ingerencja” w transmisję meczu Polaków! TVP wydało pilne oświadczenie

12 października 2025 21:11 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Podczas meczu Polska–Litwa doszło do niepokojącej sytuacji — Telewizja Polska poinformowała o „obcej ingerencji” w łącza satelitarne, które odpowiadały za transmisję spotkania. Operator Eutelsat potwierdził zakłócenia, a TVP wydała pilny komunikat ostrzegający widzów o możliwych przerwach w nadawaniu.

Fot. Warszawa w Pigułce

„Obca ingerencja” podczas meczu Polska–Litwa. TVP wydała pilny komunikat

W trakcie niedzielnego meczu eliminacyjnego Polska–Litwa doszło do poważnych zakłóceń w transmisji. Telewizja Polska poinformowała o „obcej ingerencji” w łącza satelitarne, za pośrednictwem których przekazywano sygnał z Kowna. Jak podało TVP Info, operator satelitarny Eutelsat potwierdził, że ingerencja miała charakter zewnętrzny i mogła mieć wpływ na stabilność przekazu.

Według komunikatu TVP, zakłócenia mogą powodować przerwy lub chwilowe utraty sygnału, dlatego prowadzone są działania techniczne mające na celu zabezpieczenie transmisji i przywrócenie pełnej stabilności sygnału.

Do Kowna przyjechało około pięciu tysięcy polskich kibiców, którzy dopingują biało-czerwonych w walce o punkty w eliminacjach do mistrzostw świata. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie nie tylko wśród kibiców, ale również polityków – na trybunach obecny był premier Donald Tusk.

Sprawa „obcej ingerencji” budzi niepokój, zwłaszcza że to kolejne w ostatnich miesiącach doniesienia o zakłócaniu polskich sygnałów satelitarnych. Eksperci przypominają, że podobne incydenty odnotowywano już wcześniej, zwłaszcza w rejonach wschodniej flanki NATO. Służby analizują, skąd dokładnie mogły pochodzić zakłócenia i czy miały one charakter celowy.

Według nieoficjalnych źródeł, Eutelsat i TVP utrzymują stały kontakt z polskimi instytucjami odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo i łączność strategiczną. Sprawa ma zostać dokładnie zbadana po zakończeniu spotkania.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl