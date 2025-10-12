„Obca ingerencja” w transmisję meczu Polaków! TVP wydało pilne oświadczenie
Podczas meczu Polska–Litwa doszło do niepokojącej sytuacji — Telewizja Polska poinformowała o „obcej ingerencji” w łącza satelitarne, które odpowiadały za transmisję spotkania. Operator Eutelsat potwierdził zakłócenia, a TVP wydała pilny komunikat ostrzegający widzów o możliwych przerwach w nadawaniu.
W trakcie niedzielnego meczu eliminacyjnego Polska–Litwa doszło do poważnych zakłóceń w transmisji. Telewizja Polska poinformowała o „obcej ingerencji” w łącza satelitarne, za pośrednictwem których przekazywano sygnał z Kowna. Jak podało TVP Info, operator satelitarny Eutelsat potwierdził, że ingerencja miała charakter zewnętrzny i mogła mieć wpływ na stabilność przekazu.
Według komunikatu TVP, zakłócenia mogą powodować przerwy lub chwilowe utraty sygnału, dlatego prowadzone są działania techniczne mające na celu zabezpieczenie transmisji i przywrócenie pełnej stabilności sygnału.
Do Kowna przyjechało około pięciu tysięcy polskich kibiców, którzy dopingują biało-czerwonych w walce o punkty w eliminacjach do mistrzostw świata. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie nie tylko wśród kibiców, ale również polityków – na trybunach obecny był premier Donald Tusk.
Sprawa „obcej ingerencji” budzi niepokój, zwłaszcza że to kolejne w ostatnich miesiącach doniesienia o zakłócaniu polskich sygnałów satelitarnych. Eksperci przypominają, że podobne incydenty odnotowywano już wcześniej, zwłaszcza w rejonach wschodniej flanki NATO. Służby analizują, skąd dokładnie mogły pochodzić zakłócenia i czy miały one charakter celowy.
Według nieoficjalnych źródeł, Eutelsat i TVP utrzymują stały kontakt z polskimi instytucjami odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo i łączność strategiczną. Sprawa ma zostać dokładnie zbadana po zakończeniu spotkania.
