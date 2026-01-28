Obiekt kosmiczny nad Europą. POLSA ostrzega, Polska na potencjalnej trasie przelotu
Polska Agencja Kosmiczna wydała pilny komunikat dotyczący obiektu kosmicznego, który w najbliższych kilkudziesięciu godzinach może wejść w atmosferę Ziemi. Chodzi o obiekt oznaczony jako ZQ-3 R/B, który jest monitorowany przez systemy obserwacji przestrzeni kosmicznej. Jego przewidywana trajektoria przebiega nad znaczną częścią Europy, w tym również nad terytorium Polski.
Co dokładnie monitoruje POLSA
ZQ-3 R/B to element rakiety nośnej wyniesionej w przestrzeń kosmiczną z chińskiego ośrodka Jiuquan Satellite Launch Center w grudniu 2025 roku. Obiekt ma dużą masę, szacowaną na około 11 ton, i obecnie znajduje się na orbicie o nachyleniu blisko 57 stopni. To właśnie ten parametr sprawia, że jego przelot obejmuje szeroki pas geograficzny, w tym Europę Środkową.
Centrum Operacyjne SSA POLSA prowadzi stały monitoring położenia obiektu i aktualizuje prognozy jego dalszego ruchu.
Kiedy może dojść do wejścia w atmosferę
Według obecnych analiz wejście obiektu w atmosferę może nastąpić pomiędzy czwartkowym wieczorem a piątkowym wieczorem. Okno czasowe jest szerokie i wciąż obarczone dużą niepewnością, co jest typowe w przypadku niekontrolowanych obiektów orbitalnych. Środek tego przedziału przypada na piątkowy poranek, jednak dokładny moment może się jeszcze przesunąć.
Eksperci podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna i zależna od wielu czynników, w tym aktywności słonecznej i oporu atmosferycznego.
Dlaczego obiekt budzi uwagę
ZQ-3 R/B jest obiektem o znacznej masie i nie do końca znanej strukturze. To oznacza, że nie ma stuprocentowej pewności, iż ulegnie całkowitemu spaleniu podczas wejścia w atmosferę. W takich przypadkach zawsze istnieje teoretyczna możliwość, że fragmenty mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi.
Z tego powodu służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo są informowane na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi procedurami krajowymi i międzynarodowymi.
Jakie obszary są na potencjalnej trasie
Ze względu na parametry orbity, przelot obiektu obejmuje znaczną część Europy. W tym obszarze znajduje się także Polska. Na obecnym etapie nie da się wskazać konkretnych regionów, ponieważ trajektoria może się jeszcze zmienić wraz z kolejnymi aktualizacjami danych.
POLSA zaznacza, że monitoring prowadzony jest w trybie ciągłym, a kolejne komunikaty będą publikowane w razie zmian w ocenie ryzyka.
Co to oznacza dla czytelnika
Dla mieszkańców Polski nie oznacza to konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Prawdopodobieństwo, że fragmenty obiektu spadną na obszar zamieszkany, jest bardzo niskie. Warto jednak śledzić oficjalne komunikaty i nie ulegać sensacyjnym doniesieniom.
Jeśli ktokolwiek zauważy nietypowe zjawisko na niebie lub odnajdzie podejrzany fragment mogący pochodzić z przestrzeni kosmicznej, nie należy go dotykać. W takiej sytuacji trzeba powiadomić odpowiednie służby.
