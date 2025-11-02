Obława pod Warszawą! Policja przeczesuje okolice po dramatycznym pościgu
W Pęcicach koło Pruszkowa trwa intensywna obława policyjna po dramatycznym pościgu, który zakończył się rozbiciem radiowozu i rannym funkcjonariuszem. Kierowca skody, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, uciekł z miejsca zdarzenia i jest obecnie poszukiwany przez kilkanaście patroli.
Pościg zakończony dramatem
Do zdarzenia doszło tuż przed południem w rejonie skrzyżowania ulic Pęcickiej i Parkowej. Policjanci próbowali zatrzymać skodę do rutynowej kontroli, jednak kierowca zignorował sygnały i gwałtownie przyspieszył. Mundurowi ruszyli za nim radiowozem, również marki Skoda.
Po kilku minutach pościgu doszło do tragedii – policyjny pojazd wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Siła zderzenia była ogromna. Jeden z funkcjonariuszy został ranny i przewieziony do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego.
Kierowca zniknął bez śladu
Sprawca porzucił samochód i uciekł pieszo w nieznanym kierunku. Policja natychmiast rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę obławę, w której uczestniczą funkcjonariusze z Pruszkowa, Grodziska i Warszawy. W akcji wykorzystywane są psy tropiące oraz drony, które przeczesują okoliczne pola i lasy.
Służby nie wykluczają, że kierowca może być uzbrojony lub pod wpływem środków odurzających. – „Robimy wszystko, by jak najszybciej zatrzymać tego człowieka. Sprawdza się każdy trop” – przekazał oficer prasowy policji.
Mieszkańcy w szoku
Mieszkańcy Pęcic są przerażeni. – „Widzieliśmy radiowóz roztrzaskany o drzewo. Wokół roiło się od policjantów, a z powietrza krążył dron. Nikt nie przypuszczał, że coś takiego wydarzy się u nas” – opowiada jedna z mieszkanek.
Policja apeluje o pomoc
Policja prosi wszystkich, którzy mogą mieć informacje o uciekinierze, by natychmiast kontaktowali się z numerem 112. Każdy, kto widział porzuconą skodę lub podejrzanie zachowującego się mężczyznę w rejonie Pęcic i okolicznych miejscowości, może pomóc w ujęciu sprawcy.
Śledczy ustalają, dlaczego kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Jedną z badanych hipotez jest jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków, a także możliwe powiązanie z wcześniejszymi przestępstwami.
Trwa obława w Pęcicach – policja zapowiada, że nie spocznie, dopóki nie złapie uciekiniera.
