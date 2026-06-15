Obława w Polsce. Nie żyje znany artysta. Policja przedstawia przerażającą hipotezę
W poniedziałek, 15 czerwca, przed godziną 10 rano w Białej Podlaskiej nieznany napastnik oddał strzały z broni palnej w kierunku mężczyzny przebywającego na parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Ofiara – 44-letni obywatel Rosji – zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Policja prowadzi obławę, a Prokuratura Okręgowa w Lublinie objęła sprawę nadzorem.
Co potwierdziły służby
Podinsp. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przekazał, że zgłoszenie o strzałach wpłynęło przed godziną 10. Do zdarzenia doszło na ulicy przy parkingu, a sprawca oddalił się z miejsca. Policjant ocenił, że sposób działania – podejście do konkretnej osoby i oddanie strzałów – wskazuje na to, że napastnik planował zabicie ofiary, jednak motywy sprawcy na razie nie są znane.
Pełniący obowiązki rzecznika Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak przekazał, że doszło najprawdopodobniej do zabójstwa mężczyzny z użyciem broni palnej. Na miejsce skierowano ekipę dochodzeniowo-śledczą, prowadzone są oględziny miejsca zdarzenia oraz oględziny zewnętrzne ciała, a także ustalani i przesłuchiwani są świadkowie. Prokurator podkreślił, że czynności są na bardzo wstępnym etapie, a miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Hipoteza egzekucji
Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy TVN24 wynika, że najpoważniejszą hipotezą rozważaną przez śledczych jest egzekucja. Anonimowy funkcjonariusz policji, cytowany przez Onet, ocenił, że zdarzenie wyglądało jak egzekucja – kilka strzałów z bliskiej odległości i jeden strzał „na dobicie”. Należy podkreślić, że to ocena nieformalna, a nie oficjalne ustalenie prokuratury, która na tym etapie mówi jedynie o zabójstwie z użyciem broni palnej i nie przedstawiła wniosków co do motywu.
Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, zapewnił, że polskie organy ścigania będą się przyglądać tej sprawie.
Tożsamość ofiary – nieoficjalne ustalenia mediów
Policja oficjalnie nie ujawniła tożsamości ofiary, podając jedynie, że to 44-letni obywatel Rosji. Według nieoficjalnych ustaleń kilku redakcji, w tym TVN24, zabitym mężczyzną jest Siemion Skrepetski – rosyjski artysta, malarz i bloger znany z prac satyrycznych krytykujących Władimira Putina i rosyjskie władze. Z dostępnych informacji wynika, że z Rosji wyjechał kilka lat temu, a w ostatnim czasie brał udział w publicznych akcjach o charakterze artystycznym i politycznym w Berlinie, skierowanych przeciw rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Te informacje na razie nie zostały potwierdzone przez policję ani prokuraturę – pochodzą z nieoficjalnych ustaleń dziennikarskich i powinny być traktowane z odpowiednią ostrożnością do czasu oficjalnego komunikatu służb.
Co dalej?
Na moment publikacji tego artykułu sprawca pozostaje nieuchwycony, a policja kontynuuje działania poszukiwawcze na terenie Białej Podlaskiej i okolic. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Lublinie, która zapowiedziała przekazanie kolejnych informacji w miarę postępu czynności. Z uwagi na bardzo wczesny etap postępowania, wszystkie informacje dotyczące motywu, tożsamości sprawcy oraz możliwego związku zdarzenia z działalnością ofiary pozostają na razie niepotwierdzonymi hipotezami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.