Obława w Warszawie. Zablokował TIRem tunel i uciekł
Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Policja poinformowała o zdarzeniu, które całkowicie sparaliżowało przejazd tunelem przy Alejach Jerozolimskich pod rondem Zesłańców Syberyjskich. Sytuacja wciąż trwa, a służby działają na miejscu.
Co się stało w centrum Warszawy
Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, zatrzymano 22-letniego kierowcę, który zablokował wjazd do tunelu pojazdem ciężarowym. Po zdarzeniu mężczyzna porzucił ciężarówkę i uciekł.
Policjanci z Ochoty szybko ustalili jego miejsce pobytu i doprowadzili do zatrzymania. Na miejscu nadal prowadzone są czynności służb.
Utrudnienia w ruchu. Kluczowy przejazd zamknięty
Największy problem dotyczy kierunku w stronę warszawskiej Woli. Tunel pozostaje zablokowany, a jeden z pasów prowadzących do wjazdu został całkowicie wyłączony z ruchu.
Kierowcy muszą korzystać z objazdów:
- lewy pas prowadzi w stronę wiaduktu i centrum,
- prawy pas kieruje na rondo Zesłańców Syberyjskich.
Ruchem na rondzie sterują policjanci, co ma pomóc w rozładowaniu korków.
Fakty, które warto znać
Zdarzenie dotyczy jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w tej części miasta. Tunel pod rondem Zesłańców Syberyjskich to kluczowa trasa dla ruchu w osi wschód–zachód.
Zablokowanie tego miejsca oznacza:
- zwiększone korki w centrum,
- wydłużony czas przejazdu,
- utrudnienia także na drogach dojazdowych.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz przejazd przez Aleje Jerozolimskie w tej okolicy, przygotuj się na opóźnienia. Warto rozważyć alternatywne trasy i sprawdzić aktualną sytuację drogową przed wyjazdem.
