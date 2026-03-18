Obława w Warszawie. Zablokował TIRem tunel i uciekł

18 marca 2026 14:19 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Policja poinformowała o zdarzeniu, które całkowicie sparaliżowało przejazd tunelem przy Alejach Jerozolimskich pod rondem Zesłańców Syberyjskich. Sytuacja wciąż trwa, a służby działają na miejscu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co się stało w centrum Warszawy

Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, zatrzymano 22-letniego kierowcę, który zablokował wjazd do tunelu pojazdem ciężarowym. Po zdarzeniu mężczyzna porzucił ciężarówkę i uciekł.

Policjanci z Ochoty szybko ustalili jego miejsce pobytu i doprowadzili do zatrzymania. Na miejscu nadal prowadzone są czynności służb.

Utrudnienia w ruchu. Kluczowy przejazd zamknięty

Największy problem dotyczy kierunku w stronę warszawskiej Woli. Tunel pozostaje zablokowany, a jeden z pasów prowadzących do wjazdu został całkowicie wyłączony z ruchu.

Kierowcy muszą korzystać z objazdów:

  • lewy pas prowadzi w stronę wiaduktu i centrum,
  • prawy pas kieruje na rondo Zesłańców Syberyjskich.

Ruchem na rondzie sterują policjanci, co ma pomóc w rozładowaniu korków.

Fakty, które warto znać

Zdarzenie dotyczy jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w tej części miasta. Tunel pod rondem Zesłańców Syberyjskich to kluczowa trasa dla ruchu w osi wschód–zachód.

Zablokowanie tego miejsca oznacza:

  • zwiększone korki w centrum,
  • wydłużony czas przejazdu,
  • utrudnienia także na drogach dojazdowych.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli planujesz przejazd przez Aleje Jerozolimskie w tej okolicy, przygotuj się na opóźnienia. Warto rozważyć alternatywne trasy i sprawdzić aktualną sytuację drogową przed wyjazdem.

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl