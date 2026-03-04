Obniżka stóp procentowych stała się faktem! Sprawdź, o ile spadnie Twoja rata kredytu.

Zaskakujący ruch w cieniu globalnego konfliktu Jeszcze do piątku rynek był pewny obniżki, jednak weekendowe wydarzenia w Iranie – w tym śmierć najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego oraz blokada Cieśniny Ormuz – sprawiły, że wielu ekonomistów zaczęło wieszczyć scenariusz „wait and see”. Ceny ropy i gazu wystrzeliły, a złoty stracił na wartości. Mimo to, Rada podjęła decyzję o obniżeniu kosztu pieniądza o 0,25 pkt proc.

Zobacz również: Nie płacą abonamentu RTV, a długi rosną. Rekordzista ma do oddania setki tysięcy złotych

Loty zmienione w ostatniej chwili. Tak wracali Polacy z Dubaju Nowe stawki stóp procentowych NBP od 5 marca 2026 r. Po marcowej obniżce główne parametry polityki pieniężnej kształtują się następująco: Rodzaj stopy Nowy poziom (procentowy) Stopa referencyjna 3,75% Stopa lombardowa 4,25% Stopa depozytowa 3,25% Stopa redyskontowa weksli 3,80%

Dlaczego RPP obniżyła stopy mimo ryzyka inflacyjnego? Zwolennicy obniżki argumentują, że obecny szok na rynku energii jest postrzegany jako przejściowy. Rada wskazuje na kilka kluczowych czynników: Spadająca dynamika płac: Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wyraźnie wyhamował, co ogranicza presję popytową.

Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wyraźnie wyhamował, co ogranicza presję popytową. Inflacja w celu: Przed eskalacją konfliktu inflacja znajdowała się w paśmie dopuszczalnych wahań NBP.

Przed eskalacją konfliktu inflacja znajdowała się w paśmie dopuszczalnych wahań NBP. Ryzyko recesji: Wojna w Iranie może osłabić globalny popyt i inwestycje, co grozi głębszym spowolnieniem PKB Polski.