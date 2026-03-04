Obniżka stóp procentowych stała się faktem! Sprawdź, o ile spadnie Twoja rata kredytu.

4 marca 2026 15:49 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
To była jedna z najtrudniejszych decyzji Rady Polityki Pieniężnej w ostatnich latach. Choć sobotni atak USA i Izraela na Iran wywołał turbulencje na rynkach surowców, RPP zdecydowała się na wznowienie cyklu obniżek. Marcowe posiedzenie zakończyło się cięciem stóp, co jest wyraźnym sygnałem, że dla NBP priorytetem pozostaje walka ze spowolnieniem gospodarczym.

fot. Wikipedia

Zaskakujący ruch w cieniu globalnego konfliktu

Jeszcze do piątku rynek był pewny obniżki, jednak weekendowe wydarzenia w Iranie – w tym śmierć najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego oraz blokada Cieśniny Ormuz – sprawiły, że wielu ekonomistów zaczęło wieszczyć scenariusz „wait and see”. Ceny ropy i gazu wystrzeliły, a złoty stracił na wartości. Mimo to, Rada podjęła decyzję o obniżeniu kosztu pieniądza o 0,25 pkt proc.

Nowe stawki stóp procentowych NBP od 5 marca 2026 r.

Po marcowej obniżce główne parametry polityki pieniężnej kształtują się następująco:

Rodzaj stopy Nowy poziom (procentowy)
Stopa referencyjna 3,75%
Stopa lombardowa 4,25%
Stopa depozytowa 3,25%
Stopa redyskontowa weksli 3,80%

Dlaczego RPP obniżyła stopy mimo ryzyka inflacyjnego?

Zwolennicy obniżki argumentują, że obecny szok na rynku energii jest postrzegany jako przejściowy. Rada wskazuje na kilka kluczowych czynników:

  • Spadająca dynamika płac: Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wyraźnie wyhamował, co ogranicza presję popytową.
  • Inflacja w celu: Przed eskalacją konfliktu inflacja znajdowała się w paśmie dopuszczalnych wahań NBP.
  • Ryzyko recesji: Wojna w Iranie może osłabić globalny popyt i inwestycje, co grozi głębszym spowolnieniem PKB Polski.

Co to oznacza dla kredytobiorców? Raty w dół

Decyzja RPP to dobra wiadomość dla osób spłacających kredyty hipoteczne. Szacuje się, że dzięki tej obniżce rata kredytu na kwotę 500 tys. zł (zaciągniętego na 30 lat) może spaść o około 80-90 zł miesięcznie. Eksperci zaznaczają jednak, że dalsze cięcia w 2026 r. stoją pod znakiem zapytania i będą zależały od tego, jak długo potrwa blokada dostaw ropy z Bliskiego Wschodu.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska (4 marca 2026 r.) dotyczącego decyzji Rady Polityki Pieniężnej w obliczu konfliktu w Iranie.

 

