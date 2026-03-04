Obniżka stóp procentowych stała się faktem! Sprawdź, o ile spadnie Twoja rata kredytu.
Zaskakujący ruch w cieniu globalnego konfliktu
Jeszcze do piątku rynek był pewny obniżki, jednak weekendowe wydarzenia w Iranie – w tym śmierć najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego oraz blokada Cieśniny Ormuz – sprawiły, że wielu ekonomistów zaczęło wieszczyć scenariusz „wait and see”. Ceny ropy i gazu wystrzeliły, a złoty stracił na wartości. Mimo to, Rada podjęła decyzję o obniżeniu kosztu pieniądza o 0,25 pkt proc.
Nowe stawki stóp procentowych NBP od 5 marca 2026 r.
Po marcowej obniżce główne parametry polityki pieniężnej kształtują się następująco:
|Rodzaj stopy
|Nowy poziom (procentowy)
|Stopa referencyjna
|3,75%
|Stopa lombardowa
|4,25%
|Stopa depozytowa
|3,25%
|Stopa redyskontowa weksli
|3,80%
Dlaczego RPP obniżyła stopy mimo ryzyka inflacyjnego?
Zwolennicy obniżki argumentują, że obecny szok na rynku energii jest postrzegany jako przejściowy. Rada wskazuje na kilka kluczowych czynników:
- Spadająca dynamika płac: Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wyraźnie wyhamował, co ogranicza presję popytową.
- Inflacja w celu: Przed eskalacją konfliktu inflacja znajdowała się w paśmie dopuszczalnych wahań NBP.
- Ryzyko recesji: Wojna w Iranie może osłabić globalny popyt i inwestycje, co grozi głębszym spowolnieniem PKB Polski.
Co to oznacza dla kredytobiorców? Raty w dół
Decyzja RPP to dobra wiadomość dla osób spłacających kredyty hipoteczne. Szacuje się, że dzięki tej obniżce rata kredytu na kwotę 500 tys. zł (zaciągniętego na 30 lat) może spaść o około 80-90 zł miesięcznie. Eksperci zaznaczają jednak, że dalsze cięcia w 2026 r. stoją pod znakiem zapytania i będą zależały od tego, jak długo potrwa blokada dostaw ropy z Bliskiego Wschodu.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska (4 marca 2026 r.) dotyczącego decyzji Rady Polityki Pieniężnej w obliczu konfliktu w Iranie.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.