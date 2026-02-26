Od 1 kwietnia kamery prześwietlą auta. Rusza wielki monitoring w Strefie Czystego Transportu
Warszawa wchodzi w nowy etap kontroli ruchu w Strefie Czystego Transportu. Zarząd Dróg Miejskich uruchamia kilkanaście kamer, które mają dokładnie sprawdzić, jakie samochody poruszają się po centrum i czy ograniczenia faktycznie zmieniły strukturę ruchu. Kierowcy pytają wprost: czy to początek automatycznych mandatów?
Co dokładnie zarejestrują kamery
Strefa Czystego Transportu działa w Warszawie od 1 lipca 2024 roku. Obejmuje większość Śródmieścia oraz fragmenty sąsiednich dzielnic. Teraz miasto chce twardych danych, które pokażą, czy wprowadzone ograniczenia przynoszą realne efekty.
Do analizy wykorzystanych zostanie 15 kamer Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Urządzenia będą zbierać informacje o typach pojazdów, kierunkach wjazdu i wyjazdu ze strefy oraz normach emisji spalin spełnianych przez auta. Monitoring rusza 1 kwietnia i potrwa kilka miesięcy.
Celem jest sprawdzenie, czy po wprowadzeniu SCT zmienił się profil samochodów poruszających się po centrum. Drogowcy chcą ustalić, czy udział starszych i bardziej emisyjnych pojazdów faktycznie spadł.
Czy grożą mandaty
ZDM zapewnia, że prowadzona analiza nie służy bezpośredniemu karaniu kierowców. Dane z kamer mają mieć charakter statystyczny i badawczy. Sam Zarząd Dróg Miejskich nie posiada uprawnień do nakładania mandatów.
Nie oznacza to jednak pełnej bezkarności. Kontrole w terenie prowadzi straż miejska. Funkcjonariusze korzystają z czterech mobilnych kamer, które automatycznie odczytują tablice rejestracyjne. Monitoring odbywa się codziennie w różnych punktach strefy.
Od początku roku do 20 lutego ujawniono 87 przypadków naruszenia zakazu wjazdu. W 58 sprawach wszczęto postępowania, nałożono 16 mandatów oraz zastosowano 13 środków oddziaływania wychowawczego.
Zaostrzone przepisy już obowiązują
Od 1 stycznia 2026 roku wjazd do warszawskiej SCT został dodatkowo ograniczony. Zakaz obejmuje samochody benzynowe wyprodukowane przed 2000 rokiem, które nie spełniają normy Euro 3, oraz diesle starsze niż 17 lat, niespełniające normy Euro 5.
Kolejny etap zaostrzenia przepisów zaplanowano na 1 stycznia 2032 roku. Wówczas do strefy nie wjadą benzyniaki starsze niż 18 lat lub niespełniające normy Euro 6 oraz diesle starsze niż 12 lat lub niespełniające normy Euro 6d.
Strefy pod znakiem zapytania
Wokół idei stref czystego transportu narasta spór polityczny. Do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek o zbadanie zgodności przepisów umożliwiających tworzenie takich stref z konstytucją. Jeśli regulacje zostałyby zakwestionowane, mogłoby to wpłynąć także na funkcjonowanie warszawskiej SCT.
Krytyczne głosy pojawiają się również w rządzie. Minister infrastruktury publicznie wyrażał wątpliwości co do obecnego modelu stref, wskazując między innymi na problemy lokalnych przedsiębiorców i dostawców.
Co to oznacza dla kierowców
Na dziś kamery uruchamiane przez ZDM mają charakter analityczny, ale równolegle trwają realne kontrole w terenie. Kierowcy wjeżdżający do centrum powinni upewnić się, czy ich pojazd spełnia aktualne normy emisji.
Wiosenny monitoring pokaże, czy Strefa Czystego Transportu rzeczywiście zmienia obraz ruchu w Warszawie. Dla części właścicieli starszych aut może to być ostatni moment na podjęcie decyzji o wymianie pojazdu lub zmianie trasy przejazdu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.