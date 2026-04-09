Od 1 lipca pensje w górę. Nawet 12 tys. zł miesięcznie. Sprawdź, czy dotyczy Twojej pracy
Zapadła decyzja, która bezpośrednio wpłynie na wynagrodzenia setek tysięcy Polaków. Już od 1 lipca pensje w jednym z kluczowych sektorów gospodarki wyraźnie wzrosną. Podwyżki obejmą ogromną grupę pracowników i w wielu przypadkach oznaczają kilkaset złotych więcej co miesiąc.
Zmiany dotyczą sektora ochrony zdrowia, gdzie obowiązuje specjalny system ustalania minimalnych wynagrodzeń. Każdego roku stawki są aktualizowane na podstawie danych GUS, a dokładniej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Tym razem wzrost będzie szczególnie odczuwalny, bo rząd nie zdecydował się na zamrożenie waloryzacji.
Nową podstawą wyliczeń stała się kwota ponad 8900 zł, co automatycznie przełożyło się na wzrost minimalnych pensji w całym systemie. W efekcie wynagrodzenia zasadnicze wzrosną o około 8,8 proc., a to oznacza realne podwyżki dla bardzo szerokiej grupy zawodowej.
Podwyżki obejmą niemal milion osób. W ochronie zdrowia pracuje ponad 700 tysięcy ludzi, a jeśli doliczyć zawody powiązane, liczba ta zbliża się do miliona. Zmiany odczują lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, farmaceuci, a także pracownicy zaplecza medycznego.
Najwyższe wynagrodzenia trafią do lekarzy ze specjalizacją. Ich minimalna pensja przekroczy 12,9 tys. zł brutto. Wyraźne podwyżki zobaczą też inne grupy. Pielęgniarki i specjaliści z wyższym wykształceniem mogą liczyć na ponad 11 tys. zł, a lekarze bez specjalizacji na ponad 10,5 tys. zł.
Również osoby na niższych stanowiskach odczują zmianę. W wielu przypadkach wynagrodzenia wzrosną o około 600–700 zł miesięcznie. Nawet pracownicy bez wyższego wykształcenia zobaczą podwyżki, choć w ich przypadku będą one niższe.
System, który obowiązuje w ochronie zdrowia, opiera się na współczynnikach przypisanych do konkretnych zawodów. To właśnie one decydują, ile wyniesie minimalna pensja. Im wyższe kwalifikacje i odpowiedzialność, tym większy mnożnik i wyższe wynagrodzenie.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli pracujesz w ochronie zdrowia lub planujesz związać swoją przyszłość z tym sektorem, od lipca możesz liczyć na wyższe wynagrodzenie. Warto sprawdzić, do której grupy zawodowej należysz i jaka stawka minimalna Ci przysługuje, bo różnice między poszczególnymi kategoriami są znaczące.
