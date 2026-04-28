Od 1 maja Twój staż pracy może być dłuższy niż myślisz. Miliony Polaków nie wiedzą, że mają więcej urlopu
Pracowałeś kiedyś na zleceniu? Prowadziłeś własną firmę? Byłeś samozatrudnionym przez kilka lat? Od 1 maja 2026 roku te okresy wliczają się do Twojego stażu pracy w prywatnej firmie dokładnie tak samo jak etat. Dla części pracowników oznacza to 6 dodatkowych dni urlopu rocznie, wyższy dodatek stażowy i dłuższy okres wypowiedzenia. Dla pracodawców – konieczność przeliczenia uprawnień całych działów. Jest jednak jeden warunek, o którym ZUS i pracodawcy nie poinformują Cię z własnej inicjatywy.
Co się zmienia od 1 maja i dlaczego akurat teraz
Nowelizacja Kodeksu pracy rozszerzająca zasady obliczania stażu pracy weszła w życie dwuetapowo. Od 1 stycznia 2026 roku nowe przepisy obowiązują w sektorze publicznym – urzędach, szkołach, szpitalach publicznych, samorządowych instytucjach kultury. Od 1 maja 2026 roku ta sama zmiana obejmuje wszystkich pozostałych pracowników zatrudnionych w prywatnych firmach.
Do tej pory do stażu pracy, od którego zależały uprawnienia pracownicze, wliczały się niemal wyłącznie okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zlecenia, umowy agencyjne, prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, współpraca B2B – wszystko to formalnie nie istniało przy obliczaniu urlopu czy okresu wypowiedzenia. Po nowelizacji zasada jest odwrotna: liczy się każda udokumentowana aktywność zawodowa, podczas której odprowadzano składki ubezpieczeniowe.
Zmiana jest odpowiedzią na strukturę polskiego rynku pracy ostatnich dwóch dekad. Przez lata miliony osób pracowały poza etatem – na zleceniach, kontraktach B2B, w ramach własnych firm – i formalnie nie budowały żadnego stażu w rozumieniu Kodeksu pracy. Ktoś, kto przez 8 lat pracował na zleceniu, a potem podpisał pierwszą umowę o pracę, traktowany był jak ktoś z zerowym stażem. Od jutra to się zmienia.
Kto zyska 6 dodatkowych dni urlopu – i jak to policzyć
Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od jednego progu: 10 lat stażu pracy. Pracownik z stażem poniżej 10 lat ma prawo do 20 dni urlopu rocznie. Po przekroczeniu 10 lat – 26 dni. To 6 dni więcej, co w przeliczeniu na wynagrodzenie to dla przeciętnego pracownika kilkaset złotych ekstra rocznie w formie płatnego czasu wolnego.
Największymi beneficjentami zmiany będą osoby, które przez lata pracowały poza etatem. Przykład: pracownik dziś zatrudniony na umowę o pracę od 3 lat, ale wcześniej przez 8 lat prowadził działalność gospodarczą lub pracował na zleceniu – według starych zasad miał 3 lata stażu i 20 dni urlopu. Po udokumentowaniu poprzednich okresów jego staż wyniesie 11 lat i przeskoczy od razu na 26 dni.
Ale urlop to tylko jedna z korzyści. Dłuższy staż pracy przekłada się też na:
Okres wypowiedzenia – przy stażu powyżej 3 lat u tego samego pracodawcy wynosi 3 miesiące zamiast 1 miesiąca. Dla pracownika oznacza to 2 miesiące więcej wynagrodzenia w razie zwolnienia. Jeśli pracownik przez półtora roku wykonywał zlecenia dla firmy X, a następnie przeszedł na etat – te okresy zostaną zsumowane.
Nagroda jubileuszowa – w wielu firmach i instytucjach wypłacana po 20, 25, 30 latach stażu. Ktoś, kto myślał, że do kolejnego progu jubileuszowego ma jeszcze 5 lat, może się przekonać, że ma ich tylko 2.
Dodatek stażowy – tam gdzie obowiązuje (obowiązkowo w sferze budżetowej, w sektorze prywatnym zależy od regulaminu wynagradzania) rośnie z każdym rokiem stażu o 1% wynagrodzenia, maksymalnie do 20%.
Jest jeden warunek – i większość osób o nim nie wie
Nowe przepisy nie działają automatycznie. To jest kluczowy szczegół, który ZUS ani pracodawca nie zakomunikują z własnej inicjatywy – obowiązek udowodnienia leży wyłącznie po stronie pracownika.
Żeby nowe okresy zostały wliczone do stażu, trzeba złożyć w ZUS specjalny wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy (druk USP). Bez tego dokumentu pracodawca nie ma żadnej podstawy prawnej do przeliczenia stażu – nawet jeśli wie, że pracownik wcześniej prowadził działalność.
Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie, przez konto w systemie eZUS w zakładce „Usługi”. Zaświadczenie ZUS wydaje w formie elektronicznej i można je bezpośrednio przekazać do działu kadr. Proces jest bezpłatny. Pracownicy mają na złożenie dokumentów 24 miesiące od wejścia przepisów w życie – czyli do 1 maja 2028 roku. Po tym terminie pracodawca nie będzie zobowiązany do uwzględnienia nieudokumentowanych okresów, nawet jeśli były one rzeczywiste.
Jeden istotny wyjątek: tych samych okresów nie można liczyć podwójnie. Jeśli ktoś jednocześnie prowadził działalność i wykonywał zlecenia, do stażu wlicza się ten okres raz – nie sumuje się nakładających się aktywności.
Jakich okresów dotyczy zmiana – pełna lista
Do stażu pracy od 1 maja 2026 roku wliczają się, obok dotychczasowych umów o pracę i służby, między innymi: okresy wykonywania umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, podczas których odprowadzano składki na ubezpieczenia społeczne; okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej; okresy współpracy z przedsiębiorcą jako osoba współpracująca w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; okresy pracy za granicą, jeśli były ubezpieczone w zagranicznym systemie i możliwe do udokumentowania; część innych form aktywności zawodowej objętych ubezpieczeniami ZUS.
Kluczowe kryterium, które powtarza się we wszystkich przypadkach: dana aktywność musi być udokumentowana opłacaniem składek ubezpieczeniowych. Praca „na czarno”, przychody niedeklarowane, współpraca bez żadnej umowy – nie zostaną wliczone, bo system nie ma podstaw do ich weryfikacji.
Co to oznacza dla Ciebie – pracowniku i pracodawco
Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym w sektorze prywatnym i w przeszłości pracowałeś poza etatem, pierwsze co warto zrobić to sprawdzić własną historię ubezpieczeniową. Na koncie PUE ZUS (zus.pl) w zakładce „Ubezpieczenia” można zobaczyć wszystkie okresy, za które odprowadzano składki – z podziałem na podstawy prawne. To da obraz tego, ile lat faktycznego stażu można teraz udokumentować.
Jeśli po zsumowaniu wszystkich okresów Twój łączny staż przekracza lub właśnie przekroczył 10 lat, masz prawo do 26 dni urlopu zamiast 20. Wniosek do ZUS po zaświadczenie możesz złożyć już dziś. Po jego otrzymaniu przekaż dokument do działu kadr – pracodawca ma obowiązek uwzględnić nowy staż przy najbliższym rozliczeniu urlopowym.
Jeśli jesteś pracodawcą lub pracujesz w kadrach – od jutra możesz spodziewać się wniosków pracowników o przeliczenie stażu. Warto przygotować procedurę ich obsługi zawczasu: ustalić, kto w firmie odpowiada za weryfikację zaświadczeń z ZUS, jak koryguje się wymiar urlopu w trakcie roku i jak zaktualizować karty wynagrodzeń przy ewentualnych dodatkach stażowych. Zmiana ma charakter systemowy – dla dużych firm z wieloma pracownikami o elastycznej historii zawodowej oznacza realne zwiększenie kosztów zatrudnienia.
Masz 24 miesiące na złożenie dokumentów. Ale im szybciej to zrobisz, tym szybciej nowe uprawnienia zaczną realnie działać – a 6 dni dodatkowego urlopu przepadłych dlatego, że wniosek leżał w szufladzie, nie wróci.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.