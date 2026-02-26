Od 1 marca nowy pociąg na trasie Warszawa – Kraków. Leo Express wchodzi mocno na polski rynek
Już w niedzielę 1 marca 2026 roku z Warszawy Wschodniej wyruszy pierwszy regularny kurs Leo Express na trasie Warszawa – Kraków. To kolejny etap rozwoju czeskiego przewoźnika w Polsce i rozszerzenie dotychczasowego międzynarodowego połączenia Kraków – Praga.
Nowa linia ma wzmocnić zarówno krajową ofertę przewozową, jak i ruch między Polską a Czechami.
Nowe połączenie w rozkładzie od 1 marca
Pierwszy pociąg odjedzie ze stacji Warszawa Wschodnia o godz. 7:21. Skład zostanie podstawiony na tor 2 przy peronie III jeszcze przed godziną 7:00. Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia zaplanowano na 6:50.
Przewoźnik zapowiada, że jest w pełni przygotowany do obsługi nowej trasy zarówno technicznie, jak i kadrowo. Zainteresowanie połączeniem jest duże. Leo Express informuje o sprzedaży ponad 100 tys. biletów w Polsce. W wybranych terminach miejsca są już wyprzedane.
Rozszerzenie trasy do Pragi
Nowe połączenie krajowe jest rozwinięciem popularnej linii Kraków – Praga. Dzięki temu pasażerowie z Warszawy zyskają wygodniejszy dostęp do bezpośrednich połączeń międzynarodowych.
Prezes Leo Express Peter Köhler podkreśla, że uruchomienie trasy Warszawa – Kraków to element długofalowej strategii rozwoju firmy w Polsce. Wskazuje również na szeroką ofertę skierowaną do różnych grup pasażerów: od klientów biznesowych korzystających z klas Business i Premium, po rodziny z dziećmi oraz turystów podróżujących do Czech.
Przewoźnik oferuje m.in. zakup biletów w promocyjnych cenach przy wcześniejszej rezerwacji, program lojalnościowy Smile Club oraz okresowe oferty specjalne.
Komfort podróży i oferta pokładowa
Leo Express działa w Polsce od 2018 roku. Był pierwszym prywatnym przewoźnikiem kolejowym, który uruchomił połączenie z Czech do Krakowa.
Na pokładzie pociągów pasażerowie mogą korzystać z WiFi 5G oraz rozbudowanej oferty gastronomicznej. W menu znajduje się m.in. tradycyjny żurek w cenie 6 zł, czeski smażony ser oraz dania kuchni azjatyckiej. Obsługa dostarcza posiłki bezpośrednio do miejsca siedzącego.
Dla bardziej wymagających klientów dostępna jest klasa Premium Sleeper z możliwością rozłożenia fotela do pozycji leżącej, co pozwala na pełnowartościowy odpoczynek w trakcie podróży.
Impuls dla turystyki
Nowe połączenie pozytywnie ocenia także CzechTourism. Dyrektor Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego František Reismüller wskazuje, że Polska jest jednym z kluczowych rynków dla czeskiej turystyki. Dane za ubiegły rok pokazują 14 proc. wzrost liczby noclegów udzielonych polskim turystom w Czechach.
Według przedstawicieli branży rozwój połączeń kolejowych wpisuje się w europejski trend zrównoważonej mobilności i może zachęcić kolejne osoby do wyboru transportu publicznego zamiast samochodu.
Uroczysty pierwszy przejazd
Inauguracyjny kurs będzie miał wyjątkową oprawę. Na pasażerów czekają degustacje dań z menu pokładowego, konkursy z nagrodami w postaci darmowych biletów oraz spotkanie z zespołem Leo Express. Dla pierwszych klientów przygotowano upominki.
Wydarzenie odbędzie się 1 marca 2026 roku o godz. 6:50 na stacji Warszawa Wschodnia, tor 2, peron III. Odjazd zaplanowano na 7:21.
Osoby, które nie wezmą udziału w porannym starcie, będą mogły odwiedzić kasę Leo Express na dworcu Warszawa Zachodnia, gdzie przez cały dzień zaplanowano konkursy i dodatkowe atrakcje.
Nowa linia Warszawa – Kraków oficjalnie wchodzi do rozkładu jazdy i może stać się realną alternatywą dla dotychczasowych przewoźników na jednej z najpopularniejszych tras w kraju.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.