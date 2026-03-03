Od 1 marca więcej pociągów z Warszawy do Poznania. Sprawdź nowe ceny i czas przejazdu
Na trasie Warszawa Wschodnia – Poznań Główny ruszył wzmocniony rozkład jazdy. Od 1 marca przewoźnik RegioJet uruchomił aż 12 połączeń dziennie. To jedna z największych zmian w ofercie na tej popularnej trasie.
Co się zmienia od marca
Nowy rozkład oznacza większą dostępność połączeń w ciągu dnia. Pociągi kursują między Warszawą Wschodnią a Poznaniem Głównym, zwiększając konkurencję na jednym z kluczowych korytarzy kolejowych w Polsce.
Przewoźnik informuje, że ceny biletów zaczynają się od 27 zł. To stawka promocyjna, która ma przyciągnąć pasażerów szukających tańszej alternatywy dla innych przewoźników.
Szybciej niż dotąd
RegioJet podkreśla, że oferuje na tej trasie jedno z najszybszych połączeń dostępnych na rynku. Czas przejazdu wynosi 2 godziny i 12 minut. To wynik porównywalny z najszybszymi składami obsługującymi trasę między stolicą a Poznaniem.
Dzięki większej liczbie kursów pasażerowie mają większą elastyczność w planowaniu podróży zarówno służbowych, jak i prywatnych.
150 tysięcy pasażerów od początku roku
Przewoźnik poinformował również, że od początku roku z jego usług skorzystało już 150 tysięcy pasażerów. To sygnał rosnącego zainteresowania prywatnymi połączeniami kolejowymi w Polsce.
Rozbudowa oferty na trasie Warszawa – Poznań może dodatkowo wzmocnić tę tendencję, zwłaszcza w kontekście konkurencyjnych cen i krótkiego czasu przejazdu.
Ruszyliśmy ze wzmocnionym rozkładem – od 1. marca aż 12 połączeń dziennie na trasie Warszawa Wschodnia – Poznań Główny 🔥
Konkurencyjne ceny (od 27 zł!) + najszybsze połączenie na rynku – 2 h 12 min 💪
A wiecie, że w tym roku przewieźliśmy już 150 tysięcy pasażerów? 🎉 pic.twitter.com/qt0smiOaSk
— RegioJet (@RegioJet) March 3, 2026
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli regularnie podróżujesz między Warszawą a Poznaniem, masz teraz większy wybór godzin odjazdów i potencjalnie tańsze bilety. Warto porównać dostępne oferty i sprawdzić, które połączenie najlepiej pasuje do Twojego planu dnia.
Większa liczba kursów to także większa szansa na znalezienie miejsca w dogodnym terminie, szczególnie w godzinach szczytu.
Od 1 marca na trasie Warszawa Wschodnia – Poznań Główny kursuje 12 pociągów dziennie RegioJet. Bilety zaczynają się od 27 zł, a przejazd trwa 2 godziny i 12 minut. Przewoźnik informuje również o przekroczeniu progu 150 tysięcy pasażerów w tym roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.