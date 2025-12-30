Od 1 stycznia 2026 te auta nie wjadą do Warszawy. Sprawdź, czy zakaz dotyczy też ciebie
Warszawa wprowadza kolejny etap Strefy Czystego Transportu. Od 1 stycznia 2026 roku część samochodów benzynowych i z silnikiem Diesla straci prawo wjazdu do wyznaczonej części miasta, a kontrole będą prowadzone z użyciem mobilnych kamer.
Od początku 2026 roku w Warszawie zaczną obowiązywać zaostrzone zasady wjazdu do Strefy Czystego Transportu. Zmiany obejmą kolejną grupę samochodów benzynowych i z silnikiem Diesla. Miasto zapowiada kontrole z wykorzystaniem kamer, a mandat za nieuprawniony wjazd wyniesie 500 zł.
Co się zmienia?
1 stycznia 2026 roku rozpocznie się kolejny etap funkcjonowania warszawskiej Strefy Czystego Transportu. Po raz pierwszy od jej wprowadzenia miasto rozszerzy listę pojazdów objętych zakazem wjazdu. Nowe przepisy będą dotyczyć zarówno kierowców spoza Warszawy, jak i części mieszkańców, którzy nie spełnią określonych warunków.
Granice SCT pozostaną bez zmian. Strefa nadal obejmie obszar wyznaczony m.in. przez aleję Prymasa Tysiąclecia, Aleje Jerozolimskie, Trasę Łazienkowską, aleję Stanów Zjednoczonych oraz linię kolejową północnej obwodnicy.
Fakty i tło sprawy
Od 2026 roku do strefy nie wjadą samochody benzynowe wyprodukowane przed 2000 rokiem, które nie spełniają normy Euro 3. W przypadku aut z silnikiem Diesla zakaz obejmie pojazdy wyprodukowane przed 2009 rokiem lub niespełniające normy Euro 5.
Dla porównania, do końca 2025 roku zakaz dotyczy starszych samochodów: benzynowych sprzed 1997 roku oraz diesli sprzed 2005 roku. Oznacza to, że nowy etap SCT znacząco poszerzy grupę pojazdów objętych ograniczeniami.
Miasto podkreśla, że celem zmian jest stopniowe ograniczanie najbardziej emisyjnych samochodów w centralnej części Warszawy.
Naklejka SCT i wyjątki
W dalszym ciągu obowiązywać będą wyjątki dla określonych grup. Z nowych zasad nadal zwolnieni będą mieszkańcy Warszawy płacący podatki w stolicy, pod warunkiem że ich pojazdy zostały zarejestrowane przed 1 stycznia 2024 roku. Wyłączenia obejmą także osoby, które ukończyły 70 lat przed końcem 2023 roku, osoby z niepełnosprawnościami oraz służby.
Kierowcy objęci wyłączeniami mogą zgłosić się do Zarządu Dróg Miejskich, aby ich numer rejestracyjny został wpisany do systemu. Naklejka SCT pozostaje opcjonalna i nie jest wymagana podczas kontroli.
Sama nalepka ma zielony kolor i okrągły kształt. Zawiera m.in. informacje o rodzaju paliwa, roku produkcji pojazdu, numerze rejestracyjnym oraz oznaczenie strefy. Jej posiadanie nie zwalnia jednak z obowiązku spełniania wymogów SCT.
Kontrole i kary
Za brak naklejki nie przewidziano kary. Mandat w wysokości 500 zł grozi natomiast za nieuprawniony wjazd do strefy pojazdem, który nie spełnia norm emisji i nie jest objęty wyłączeniem.
Kontrole prowadzi straż miejska przy wsparciu Zarządu Dróg Miejskich. Wykorzystywane są mobilne kamery odczytujące numery rejestracyjne i porównujące je z danymi z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. System automatycznie wskazuje pojazdy uprawnione i nieuprawnione do wjazdu.
Miasto przypomina również, że każdy kierowca ma prawo do czterech wjazdów do SCT w ciągu roku, nawet jeśli jego samochód nie spełnia norm. Mandat może zostać nałożony dopiero przy piątej wizycie.
Co dalej z SCT w Warszawie?
Kolejny etap zaostrzenia przepisów zaplanowano na koniec 2027 roku. Wówczas ograniczenia obejmą także mieszkańców Warszawy bez względu na datę rejestracji pojazdu. Od 2028 roku do strefy nie wjadą samochody benzynowe starsze niż 22 lata oraz diesle starsze niż 13 lat.
Oznacza to, że w przyszłości zakaz obejmie auta benzynowe wyprodukowane przed 2005 rokiem oraz diesle sprzed 2014 roku. Miasto zapowiada, że zmiany będą wprowadzane stopniowo, aby kierowcy mieli czas na dostosowanie się do nowych zasad.
