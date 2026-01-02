Od 1 stycznia 2026 te piece zostały zakazane. Właściciele muszą się przygotować
Od 1 stycznia 2026 roku w wielu regionach Polski użytkowanie pieców kaflowych, kominków i tzw. „kóz” stanie się nielegalne. Zgodnie z uchwałami antysmogowymi brak wymiany źródła ciepła będzie oznaczał mandaty i grzywny, a kontrole zapowiadają straże gminne i miejskie.
Od 1 stycznia 2026 roku piece kaflowe będą zakazane. Przepisy antysmogowe nie zostawiają wyjątków
Od początku 2026 roku w wielu regionach Polski użytkowanie pieców kaflowych, kominków oraz tzw. „kóz” stanie się nielegalne. Wynika to z uchwał antysmogowych przyjętych przez sejmiki wojewódzkie. Choć termin jest znany od lat, wciąż w tysiącach mieszkań działają stare paleniska, których wymiana nie została zakończona.
Co się zmienia?
1 stycznia 2026 roku upływa graniczny termin dopuszczalnego użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, takich jak piece kaflowe i kominki niespełniające obowiązujących norm emisyjnych. Po tej dacie ich używanie będzie naruszeniem prawa, niezależnie od stanu technicznego czy częstotliwości palenia.
Zakaz wynika z wojewódzkich uchwał antysmogowych, które obowiązują na terenie większości kraju. Przepisy mają na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza, zwłaszcza w sezonie grzewczym.
Fakty i tło sprawy
Uchwały antysmogowe różnicują źródła ciepła pod względem terminów wycofania. Kotły bezklasowe zostały zakazane już wcześniej, natomiast kotły trzeciej i czwartej klasy mogą być użytkowane do 2028 roku. Kotły piątej klasy pozostają dopuszczone bezterminowo.
Piece kaflowe, kominki oraz wolnostojące piece typu „koza” mają jednak jednoznacznie wskazaną datę końcową. Po 1 stycznia 2026 roku nie będą mogły być legalnie użytkowane jako źródło ogrzewania pomieszczeń.
Skala problemu
W wielu gminach nadal funkcjonują setki, a nawet tysiące pieców kaflowych. Znajdują się one zarówno w prywatnych mieszkaniach, jak i w lokalach komunalnych, często w starszej zabudowie. Wymiana źródła ciepła bywa tam kosztowna i technicznie skomplikowana, co spowalnia tempo modernizacji.
Samorządy przyznają, że tempo likwidacji starych palenisk jest niższe od zakładanego. Jednocześnie podkreślają, że brak przygotowania nie będzie podstawą do odstąpienia od egzekwowania przepisów.
Kary i kontrole
Użytkowanie pieca kaflowego po 1 stycznia 2026 roku będzie traktowane jako wykroczenie. Podczas kontroli straż miejska lub gminna może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 5 tys. zł.
Kontrole mogą być prowadzone wielokrotnie, aż do momentu usunięcia nielegalnego źródła ciepła. Przepisy nie przewidują ulg ani okresów przejściowych po upływie terminu.
Co mogą zrobić właściciele mieszkań?
Osoby, które nadal korzystają z pieców kaflowych, mają coraz mniej czasu na podjęcie działań. Możliwe rozwiązania obejmują wymianę źródła ciepła na ogrzewanie elektryczne, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub instalację innego, dopuszczonego systemu grzewczego.
W części gmin nadal dostępne są programy wsparcia finansowego, jednak ich pula jest ograniczona. W przypadku mieszkań komunalnych konieczna jest współpraca z gminą lub zarządcą budynku.
Po 1 stycznia 2026 roku każdy dzień użytkowania pieca kaflowego będzie formalnym naruszeniem prawa. Samorządy zapowiadają nasilenie kontroli, a tolerancja dla nielegalnych palenisk ma być coraz mniejsza.
Podsumowanie
Zakaz użytkowania pieców kaflowych od 2026 roku to nie zapowiedź, lecz obowiązujące prawo z jasno określoną datą. Choć skala problemu pozostaje duża, przepisy nie przewidują wyjątków. Właściciele mieszkań i domów muszą liczyć się z realnymi konsekwencjami finansowymi, jeśli nie zdążą z wymianą źródła ciepła.
