Od 1 stycznia 2026 wchodzi zakaz, który dotknie miliony Polaków. Gigantyczne kary

18 października 2025 14:48 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To już przesądzone – od 1 stycznia 2026 roku w Polsce zacznie obowiązywać całkowity zakaz używania tzw. kopciuchów, czyli starych pieców na węgiel i drewno. Ci, którzy nie zdążą z wymianą urządzenia, muszą liczyć się z wysokimi mandatami – nawet do 5000 zł. Samorządy zapowiadają kontrole, a eksperci ostrzegają, że to ostatni moment na działanie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dlaczego wprowadzono zakaz starych pieców?

Celem zakazu jest ograniczenie smogu i poprawa jakości powietrza. Polska od lat znajduje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych państw Europy. Największym problemem są właśnie przestarzałe, niskosprawne piece, które emitują duże ilości pyłów i toksyn.
Jak podkreślają eksperci, „kopciuchy” to nie tylko zagrożenie dla środowiska, ale także dla zdrowia – ich spaliny zawierają rakotwórcze substancje, które trafiają do płuc mieszkańców.

Gdzie i od kiedy obowiązuje zakaz?

Od 1 stycznia 2026 roku całkowity zakaz użytkowania starych pieców zacznie obowiązywać m.in. w województwach:

  • podkarpackim – pełny zakaz palenia w kotłach bez klasy,
  • łódzkim – obowiązek montażu filtrów w piecach i kominkach starszych niż z 2018 roku,
  • świętokrzyskim – od lipca 2026 r. zakaz obejmie nawet kotły klasy 5 w miejscach z dostępem do gazu lub sieci ciepłowniczej.

W wielu regionach, takich jak Śląskie, Małopolskie, Mazowieckie czy Wielkopolskie, zakazy już obowiązują lub zostaną rozszerzone w ciągu 2025 roku.

Jakie piece trzeba wymienić?

  • Piece bez klasy – całkowity zakaz od 2024–2026 r. (zależnie od województwa).
  • Kotły klasy 3 i 4 – dopuszczalne do końca 2027 r.
  • Kotły klasy 5 – legalne tylko do końca ich żywotności, najpóźniej do 2030 r.

Jeśli Twój piec nie ma tabliczki z informacją o klasie, oznacza to, że jest pozaklasowy i podlega wymianie.

Kontrole i grzywny: co grozi za używanie kopciucha?

Straż miejska i urzędnicy będą kontrolować gospodarstwa domowe, także na podstawie zgłoszeń od mieszkańców. Za złamanie przepisów grozi:

  • mandat do 500 zł,
  • grzywna do 5000 zł w przypadku powtarzających się naruszeń.

Warto pamiętać, że kara może być nakładana wielokrotnie – przy każdej kontroli.

Jak uniknąć kary i zdążyć na czas?

Nie warto czekać do ostatniej chwili. Wymianę pieca można sfinansować z rządowego programu „Czyste Powietrze”, który oferuje:

  • dofinansowanie do 136 200 zł,
  • możliwość wymiany pieca na pompę ciepła, kocioł gazowy lub pelletowy,
  • modernizację instalacji i termomodernizację budynku,
  • przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Wnioski można złożyć online lub w urzędzie gminy. Im wcześniej, tym większa szansa na szybkie rozpatrzenie – w końcówce roku kolejki wydłużają się nawet o kilka miesięcy.

Jakie urządzenia będą dozwolone po 2026 roku?

  • Pompy ciepła,
  • Kotły gazowe kondensacyjne,
  • Piece na pellet z certyfikatem Ecodesign,
  • Podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Wszystkie te rozwiązania są energooszczędne i kwalifikują się do dotacji.

Co to oznacza dla czytelnika

  • Od 1 stycznia 2026 r. nie będzie można palić w starych piecach w wielu województwach.
  • Grzywna może wynieść nawet 5000 zł, a kontrole będą prowadzone regularnie.
  • Możesz jeszcze uzyskać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, ale czas działa na niekorzyść spóźnialskich.
  • Warto działać już teraz – nie tylko unikniesz kary, ale też obniżysz rachunki i poprawisz jakość powietrza w swojej okolicy.

