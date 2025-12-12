Od 1 stycznia ważna zmiana na poczcie. Te przesyłki przestaną być przyjmowane
Od 1 stycznia 2026 roku Poczta Polska wprowadzi zakaz wysyłki towarów w listach zagranicznych, co oznacza koniec tanich przesyłek dla tysięcy sprzedawców i konieczność korzystania wyłącznie z droższych usług paczkowych. Nowe regulacje wynikają z międzynarodowych przepisów celnych i całkowicie zmienią sposób nadawania przesyłek poza granice kraju.
Co się zmienia?
Nowe przepisy obejmują wszystkie listy polecone i listy z zadeklarowaną wartością w obiegu międzynarodowym. Od początku 2026 roku koperta wyśle jedynie dokumenty, zdjęcia i korespondencję. Każdy towar, nawet najmniejszy przedmiot, musi trafić do kategorii przesyłek paczkowych. Poczta Polska tłumaczy, że regulacje wynikają z zasad Światowego Związku Pocztowego. Międzynarodowy system pocztowy wymaga pełnej zgodności z danymi celnymi. Rozdzielenie dokumentów i towarów ma usprawnić obieg i ograniczyć liczbę zwrotów z zagranicznych sortowni.
Zmiana dotyczy nie tylko polskiego operatora. W całej Europie stopniowo maleje możliwość wysyłania towarów w listach. Nowy standard ma też zwiększyć kontrolę nad ruchem paczek, a w dłuższej perspektywie poprawić bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Jednocześnie oznacza to pełne odejście od praktyki, która przez lata była fundamentem tanich przesyłek drobnicowych do innych krajów.
Dlaczego zakaz obejmuje towary?
Nowe zasady wymuszają dokładne oznaczenie przedmiotów przeznaczonych do obrotu międzynarodowego. Listy nie będą mogły zawierać żadnych elementów, które wymagają deklaracji celnej. Dotyczy to biżuterii, elektroniki, kosmetyków i drobnych akcesoriów, które do tej pory często trafiały do kopert poleconych. Poczta Polska podkreśla, że brak deklaracji celnej może skutkować zatrzymaniem przesyłki, a nawet jej zwrotem do nadawcy. Operator wskazuje też na ryzyko opóźnień i naruszeń przepisów handlowych, które dla regularnych sprzedawców oznaczałyby poważne problemy operacyjne.
Zmiana jest konsekwencją globalnych trendów w logistyce. Coraz więcej państw automatyzuje systemy celne i żąda pełnych danych o każdej paczce. Wyjątkiem pozostają jedynie dokumenty, które nie wymagają rejestracji i nie stanowią ładunku handlowego.
Co to oznacza dla przedsiębiorców?
Największy wpływ zmiany będą miały na sektor małego handlu internetowego. Przez lata list polecony stanowił najtańszą formę wysyłki za granicę. Sprzedawcy drobnej biżuterii, elementów dekoracyjnych czy części elektronicznych mogli oferować konkurencyjne ceny dzięki niskim kosztom logistyki. Od 2026 roku będą zmuszeni korzystać z paczek pocztowych lub przesyłek kurierskich. To zwiększa koszt wysyłki o kilka lub nawet kilkanaście złotych przy każdej transakcji. Dla wielu małych sklepów oznacza to konieczność podniesienia cen lub ograniczenia sprzedaży w kanałach międzynarodowych.
Poczta Polska zapowiada, że nowe zasady pozwolą uniknąć masowych problemów na granicach. Jednocześnie operator liczy, że część klientów zdecyduje się na korzystanie z droższych, ale bardziej przewidywalnych usług paczkowych. Zmiana nie dotyczy obrotu krajowego. W Polsce listy polecone nadal będą mogły zawierać towary zgodne z regulaminem.
Co czeka użytkowników po 1 stycznia 2026 roku?
Zmiana definitywnie kończy pewien etap rozwoju polskiego e-commerce. Wysyłka kopertą traci charakter „półpaczki”, którą przez lata wykorzystywali sprzedawcy na małą skalę. Od początku 2026 roku przesyłka międzynarodowa będzie w pełni kontrolowana przez systemy celne. Odbiorca zagraniczny otrzyma pełne dane o zawartości, a nadawca będzie musiał przygotować przesyłkę zgodnie z nowymi standardami.
Dla Poczty Polskiej to próba uporządkowania usług i dostosowania struktury do nowoczesnego rynku. Dla przedsiębiorców – początek nowego kosztowego i logistycznego wyzwania, które zmieni sposób prowadzenia działalności w handlu transgranicznym.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.