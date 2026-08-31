Od 1 września ZUS zmienia ważny limit. Przekroczysz 6463,20 zł i świadczenie może zostać zmniejszone
Od 1 września 2026 roku część emerytów i rencistów musi szczególnie uważać na wysokość dodatkowych zarobków. ZUS wprowadza nowe limity przychodów, po przekroczeniu których świadczenie może zostać zmniejszone, a w przypadku przekroczenia wyższej granicy nawet zawieszone. Nowe progi wynoszą dokładnie 6463,20 zł oraz 12 003,10 zł brutto miesięcznie. Co szczególnie ważne, oba są niższe od obowiązujących jeszcze w sierpniu.
Od września trzeba pilnować kwoty 6463,20 zł
Limity dorabiania są powiązane z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem i zmieniają się co trzy miesiące.
Z oficjalnego komunikatu prezesa ZUS wynika, że od 1 września 2026 roku kwota odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za drugi kwartał wynosi 6463,20 zł brutto miesięcznie.
To pierwsza ważna granica.
Jeżeli osoba objęta limitami osiąga przychód nieprzekraczający tej wartości, może pobierać świadczenie w pełnej wysokości na zasadach dotyczących limitów dorabiania.
Przekroczenie 6463,20 zł, ale pozostanie poniżej drugiej granicy może już spowodować zmniejszenie świadczenia.
Druga granica to 12 003,10 zł
Znacznie poważniejsze konsekwencje mogą pojawić się po przekroczeniu 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Od 1 września jest to 12 003,10 zł brutto miesięcznie.
Po przekroczeniu tej wartości świadczenie osoby objętej ograniczeniami może zostać zawieszone.
Dlatego osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury lub renty powinny dokładnie sprawdzić swoje wrześniowe wynagrodzenie.
Limity są niższe niż latem
To szczególnie istotne dla osób zarabiających blisko granicy.
Od 1 czerwca 2026 roku niższy limit wynosił 6694,10 zł. Od września będzie to 6463,20 zł.
Różnica wynosi 230,90 zł.
Jeszcze mocniej spada górny próg. Latem wynosił 12 431,80 zł, natomiast od września będzie to 12 003,10 zł.
To aż 428,70 zł mniej.
Może się więc zdarzyć, że osoba, która w sierpniu mieściła się w dopuszczalnej granicy, przy identycznych zarobkach we wrześniu już ją przekroczy.
Nie dotyczy to każdego emeryta
To najważniejsze zastrzeżenie.
Informacja o nowych limitach nie oznacza, że każdy emeryt może od września zarobić najwyżej 6463,20 zł.
Ograniczenia dotyczą przede wszystkim wcześniejszych emerytów oraz części osób pobierających renty. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, są co do zasady w innej sytuacji i mogą dorabiać bez stosowania tych progów, z uwzględnieniem szczególnych zasad dotyczących określonych sytuacji.
Dlatego przed ograniczeniem swojej aktywności zawodowej należy najpierw ustalić, czy konkretne świadczenie w ogóle podlega limitom.
Wrześniowa wypłata wymaga szczególnej uwagi
Zmiana zaczyna obowiązywać dokładnie 1 września 2026 roku.
Najbardziej powinny uważać osoby, których miesięczne zarobki znajdują się w okolicy 6,5 tys. zł brutto albo 12 tys. zł brutto.
Kilkaset złotych różnicy może zdecydować o tym, czy świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości, zostanie zmniejszone albo zawieszone.
Dlatego przed przyjęciem dodatkowych godzin, premii czy kolejnego zlecenia warto sprawdzić, do której grupy świadczeniobiorców się należy i jakie zasady mają zastosowanie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.