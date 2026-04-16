Od 12 sierpnia nowy surowy zakaz z Unii. Dotknie milionów Polaków
Papierowe pudełko z pizzerią przy metrze, kubek z kawą na wynos, papier do pieczenia z marketu – te trzy przedmioty łączy jedno. Wszystkie mogą zawierać PFAS: substancje chemiczne, które nie rozkładają się przez setki lat i które od lat migrują z opakowań prosto do jedzenia. Od 12 sierpnia 2026 roku unijne prawo zakazuje sprzedaży opakowań do kontaktu z żywnością zawierających PFAS powyżej ściśle określonych limitów – bez żadnego okresu przejściowego, bez możliwości wyprzedania zapasów. Data jest twarda. Branża opakowaniowa i gastronomia mają 118 dni na dostosowanie się.
Wieczna chemia w tłustej torbie. Co robiła przez lata
PFAS – per- i polifluoroalkilowe substancje chemiczne – to rodzina ponad 9 tys. syntetycznych związków, które mają jedną wyjątkową właściwość: są odporne na tłuszcz, wodę, wysoką temperaturę i rozkład biologiczny. Producenci opakowań kochali je przez dekady właśnie za to. Papierowe opakowania do fast foodów, jednorazowe kubki na gorące napoje, papier do pieczenia, torebki na frytki – we wszystkich tych produktach PFAS pełniły rolę bariery: zapobiegały przesiąkaniu tłuszczu i wody przez papier.
Problem w tym, że ta sama bariera, która trzymała tłuszcz w środku pudełka, przepuszczała PFAS do jedzenia. Nauka dokumentuje to od lat. Nieuniknioną konsekwencją obecności PFAS w materiałach kontaktujących się z żywnością jest narażenie konsumentów na te substancje – stwierdza wprost Komisja Europejska w uzasadnieniu do rozporządzenia PPWR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r.). Badania łączą długotrwałe narażenie na PFAS z zaburzeniami hormonalnymi, obniżoną płodnością, osłabieniem odporności i zwiększonym ryzykiem niektórych nowotworów. Przy czym nauka nie wyznaczyła żadnego progu bezpiecznego narażenia – to oznacza, że każda dawka jest problemem.
Sprawdziliśmy dostępność bezpiecznych zamienników na przykładzie 5 warszawskich pizzerii i restauracji z dostawą – i okazuje się, że rynek już od kilku miesięcy przestawia się na opakowania z trzciny cukrowej, papieru kraft i powłok na bazie wody zamiast PFAS. Restauratorzy potwierdzają: cena bezpiecznych opakowań jest wyższa o 15-30 proc., ale producenci nie mają wyboru – branża zdaje sobie sprawę, że 12 sierpnia nie będzie negocjacji.
Art. 5 ust. 5 PPWR: zero tolerancji, zero okresu przejściowego
Konkretna podstawa prawna zakazu to art. 5 ust. 5 Rozporządzenia UE 2025/40, które weszło w życie 11 lutego 2025 roku. Od 12 sierpnia 2026 roku na rynek UE nie można wprowadzać opakowań do kontaktu z żywnością zawierających PFAS powyżej limitów: 25 ppb dla każdego pojedynczego związku PFAS oraz 250 ppb dla sumy wszystkich PFAS (analiza celowana). Przepis nie przewiduje żadnego okresu przejściowego na wyczerpywanie zapasów – co odróżnia go od większości unijnych regulacji środowiskowych.
W praktyce oznacza to, że producent, który 11 sierpnia 2026 roku wydrukuje ostatnią partię pudełek z niezgodną powłoką antytłuszczową, nie może jej sprzedać następnego dnia. Dystrybucja niezgodnych opakowań po tej dacie to naruszenie prawa unijnego – bezpośrednio obowiązującego we wszystkich krajach UE, bez konieczności wdrażania przez polskie prawo krajowe. Rozporządzenie PPWR działa dokładnie tak jak RODO: jako akt bezpośredniego stosowania.
Dla konsumentów zmiana będzie widoczna, choć może nie natychmiastowa. Opakowania do fast foodów, jednorazowe kubki papierowe z laminowaniem, papier do pieczenia, torebki kanapkowe i pojemniki na sałatki – wszystkie te produkty przejdą redesign. Część zastąpią materiały z trzciny cukrowej, część – papier z powłokami wodnymi, część – folie PLA na bazie skrobi kukurydzianej. Żaden z tych zamienników nie zawiera PFAS i – co ważne – wszystkie spełniają wymogi recyklowalności, które PPWR wprowadza równolegle.
1,2 miliarda butelek w systemie. Kaucja już działa, ale nie wszyscy wiedzą
PPWR to nie tylko PFAS. To też rewolucja w systemie zwrotu opakowań po napojach – i ta rewolucja już trwa. System kaucyjny w Polsce ruszył 1 października 2025 roku. Do połowy marca 2026 roku do obrotu trafiło 1,2 miliarda opakowań kaucyjnych – wynika z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Od 1 stycznia 2026 roku producenci napojów, którzy przystąpili do systemu, mogą wprowadzać na rynek wyłącznie opakowania ze znakiem kaucji.
System obejmuje 3 rodzaje opakowań: butelki plastikowe PET do 3 litrów (kaucja 50 groszy), metalowe puszki do 1 litra (50 groszy) oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra (1 złoty). Każdy sklep powyżej 200 m² ma obowiązek przyjmowania zwrotów. Sklepy mniejsze mogą przystąpić do systemu dobrowolnie.
Branża odkryła jednak lukę, którą próbuje wykorzystywać. Producenci zaczęli wprowadzać napoje w kartonach wielomateriałowych o pojemności 3,001 litra – by technicznie ominąć obowiązek naliczania kaucji. Poseł Grzegorz Matusiak skierował już interpelację w tej sprawie. Ministerstwo Klimatu przyznało, że kwestia rozszerzenia systemu na kartony wielomateriałowe jest analizowana – ale ewentualne zmiany legislacyjne mogą nastąpić najwcześniej w drugiej połowie 2026 roku. Na razie luka pozostaje otwarta.
Producenci, którzy nie osiągną wymaganego poziomu zbiórki pustych opakowań w ramach systemu kaucyjnego – co najmniej 77 proc. – zapłacą opłatę produktową: 1 zł za każdy kilogram brakujących opakowań. Ci, którzy w ogóle nie podpiszą umowy z operatorem systemu, płacą stawkę potrójną: 3 zł za kilogram.
Koniec fałszywych den i podwójnych ścianek. Opakowanie ma tyle miejsca, ile produkt potrzebuje
Oprócz PFAS, PPWR od 12 sierpnia 2026 roku uderza w kolejny rynkowy zwyczaj: opakowania, które są celowo większe niż ich zawartość. Podwójne ścianki, fałszywe dna, zbędne warstwy służące wyłącznie powiększeniu postrzeganej objętości produktu – to wszystko zakazane na mocy art. 10 ust. 2 rozporządzenia. Wyjątek: opakowania chronione wspólnotowym wzorem przemysłowym lub znakiem towarowym zarejestrowanym przed 11 lutego 2025 roku.
Dla konsumenta to dobra wiadomość: jeśli kupisz czekoladki w pudełku, to pudełko będzie miało tyle miejsca, ile czekoladek. Jeśli zamówisz sałatkę na wynos, pojemnik będzie dopasowany do porcji, nie do wrażenia. W gastronomii oznacza to koniec z pudełkami cukierniczymi dwa razy większymi od ciasta.
Od 2030 roku przyjdą kolejne obostrzenia: maksymalna pusta przestrzeń w opakowaniach e-commerce i wysyłkowych nie będzie mogła przekraczać 50 proc. objętości przesyłki. To zmiana, którą poczują przede wszystkim klienci sklepów internetowych – dziś standardem branżowym jest zapełnienie kartonów wypełniaczem i folią bąbelkową, bo rozmiary opakowań rzadko odpowiadają rozmiarowi produktu. Od 2030 roku takie kartony nie trafią na rynek.
2030 i 2040: harmonogram rewolucji, który właśnie ruszył
PPWR działa w kilku falach. Pierwsza – 12 sierpnia 2026 roku – to zakaz PFAS w opakowaniach do kontaktu z żywnością i zakaz nadmiernego pakowania. Druga fala nadejdzie 1 stycznia 2030 roku: od tej daty na rynek UE mogą trafić wyłącznie opakowania w pełni nadające się do recyklingu. Opakowania plastikowe będą musiały zawierać minimalny, precyzyjnie określony udział surowców z recyklingu – poziomy będą rosły stopniowo przez kolejne lata. Gastronomia wejdzie w wymogi stosowania opakowań wielokrotnego użytku w wybranych segmentach HoReCa.
Trzecia fala: do 2040 roku ilość odpadów opakowaniowych w Unii Europejskiej ma zmaleć o 15 proc. w porównaniu z poziomem z 2018 roku. W 2023 roku każdy Europejczyk wytworzył przeciętnie 178 kg odpadów opakowaniowych – wynika z danych Komisji Europejskiej. Bez interwencji łączna ilość takich odpadów mogłaby wzrosnąć do 2030 roku o 19 proc., a ilość odpadów plastikowych – nawet o 46 proc.
System etykietowania zostanie zunifikowany na poziomie UE. Od 12 sierpnia 2028 roku każde opakowanie będzie musiało mieć zharmonizowaną etykietę informującą o składzie materiałowym – z piktogramami identycznymi we wszystkich krajach Wspólnoty. Kody QR i RFID, które dziś są narzędziem marketingowym, staną się nośnikiem cyfrowego paszportu produktu – ścieżki pozwalającej sprawdzić kraj pochodzenia surowców, instrukcję recyklingu i ślad węglowy opakowania.
Co to oznacza dla Ciebie? Praktyczny przewodnik po rewolucji w każdej kuchni i koszyku zakupowym
Jeśli zamawiasz jedzenie przez aplikację – od 12 sierpnia 2026 roku opakowania, w których przyjedzie Twoje jedzenie, będą inne. Nie koniecznie gorsze – często lepsze, bo papier kraft, trzcina cukrowa i folie PLA są biodegradowalne i wolne od PFAS. Różnica może być subtelna w wyglądzie, ale zasadnicza dla zdrowia: badania konsekwentnie potwierdzają, że PFAS migrują z opakowań do ciepłej żywności, szczególnie tłustej. Pizza, frytki, kebab – to właśnie jedzenie, które najczęściej podawane jest w opakowaniach z PFAS. Po sierpniu 2026 roku ma to być już historia.
Jeśli używasz papieru do pieczenia – sprawdź skład. Część producentów papieru do pieczenia stosuje powłoki PFAS dla właściwości antyadhezyjnych. Po sierpniu 2026 te produkty nie będą mogły być nowe na rynku. Papier do pieczenia z silikonem lub bez powłoki fluorowej już dziś jest dostępny w polskich supermarketach – i nie kosztuje znacznie więcej.
Jeśli kupujesz kawę lub herbatę na wynos – jednorazowe kubki papierowe to szara strefa PFAS. Laminowanie wewnętrznej strony kubka chroni papier przed wilgocią, ale historycznie robiono to z użyciem polimerów zawierających fluor. Rynek już przestawia się na kubki z dyspersją wodną – w pełni recyklowalne, bez PFAS. Po sierpniu 2026 standard PFAS-free stanie się wymogiem, nie preferencją.
Jeśli robisz zakupy online – teraz nie odczujesz zmian bezpośrednio, ale od 2030 roku paczki będą bardziej skrojone na miarę produktu. Koniec z kartonem wielkości lodówki, w którym leży para skarpetek owiniętych metrami folii bąbelkowej. Regulacja 50-procentowej pustej przestrzeni wymusi na logistyce e-commerce reinwestycję w rozmiary opakowań i automatyzację ich doboru.
Jeśli prowadzisz restaurację, kawiarnię lub food truck – czas działać natychmiast. Zakaz nie dotyczy opakowań już wyprodukowanych i będących w obrocie przed 12 sierpnia 2026 roku, ale od tej daty żaden nowy dostawca nie może Ci legalnie dostarczyć opakowań z PFAS powyżej limitów. Praktyczny krok: poproś swojego dostawcę opakowań o deklarację zgodności potwierdzającą spełnienie limitów art. 5 ust. 5 PPWR. Jeśli dostawca nie ma dokumentacji – zmień dostawcę przed sierpniem.
Dla wszystkich Polaków ważna jest jedna liczba: 178 kg – tyle odpadów opakowaniowych wytworzył statystyczny Europejczyk w 2023 roku. To nie jest odpad przemysłowy, to jest to, co wynosimy w torbach z zakupami i wyrzucamy po każdym posiłku. PPWR jest odpowiedzią regulacyjną na ten problem. Czy zadziała? Systemy kaucyjne w krajach skandynawskich i Niemczech osiągają poziomy zbiórki powyżej 90 proc. – czyli z każdych 10 butelek 9 wraca do obiegu. Polacy dopiero uczą się nowego nawyku. Pierwsze dane z systemu kaucyjnego – 1,2 miliarda opakowań w obiegu po zaledwie 5 miesiącach działania – sugerują, że start jest całkiem obiecujący.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.