Od 2026 roku niższe składki i krótsza przerwa. Przedsiębiorcy dostają ważną ulgę, która realnie odciąży ich portfele
Polscy przedsiębiorcy mogą przygotować się na jedną z najbardziej odczuwalnych zmian ostatnich lat. Od 1 stycznia 2026 roku Mały ZUS Plus zyska nową, korzystniejszą formułę. To efekt ustawy deregulacyjnej, która ma uprościć przepisy i zmniejszyć obciążenia dla najmniejszych firm. Nowe zasady oznaczają większą elastyczność, niższe koszty i krótszą przerwę w korzystaniu z ulgi.
Mały ZUS Plus – co daje przedsiębiorcy i kto może z niego skorzystać
Mały ZUS Plus to mechanizm, który pozwala najmniejszym firmom opłacać składki społeczne proporcjonalnie do osiągniętego dochodu. Ulga przysługuje przez 36 miesięcy w ciągu każdych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Można z niej korzystać, jeśli roczny przychód z poprzedniego roku nie przekroczył 120 tysięcy złotych.
W 2026 roku minimalna podstawa wymiaru składek wzrośnie do 1441,80 zł – to nadal znacznie mniej niż w przypadku „dużego ZUS-u”, którego podstawa wynosić będzie 60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 5600 zł.
Ulga obejmuje tylko składki społeczne, a składka zdrowotna pozostaje na normalnym poziomie.
Najważniejsza zmiana od 2026 roku. Koniec z 36-miesięczną przerwą
Dotychczas przepisy były interpretowane w sposób niekorzystny dla przedsiębiorców: po wyczerpaniu 36 miesięcy ulgi przedsiębiorca musiał odczekać pełne trzy lata, aby wrócić do preferencyjnych składek.
Nowe prawo to zmienia.
Od 2026 roku:
okres karencji zostanie skrócony do 24 miesięcy.
To ogromna różnica, która pozwoli przedsiębiorcom szybciej wracać do ulgi i elastyczniej planować finanse firmy. Umożliwi to przetrwanie słabszych miesięcy, rozruch nowych usług oraz odciążenie budżetu firmowego w momentach kryzysowych.
To jedna z najbardziej wyczekiwanych zmian w małej przedsiębiorczości.
Przykład: kiedy przedsiębiorca wróci do ulgi?
Jeśli ktoś wykorzystał swoje 36 miesięcy Małego ZUS Plus do marca 2024 roku, to według nowych zasad może ponownie wrócić do ulgi już w kwietniu 2026 roku, a nie dopiero w 2027.
Warunek pozostaje ten sam: limit przychodów i prawidłowo prowadzona działalność.
Dlaczego to dobra wiadomość dla najmniejszych firm
Zmiana przepisów usuwa wieloletnie wątpliwości i spory między przedsiębiorcami a ZUS. Nowe podejście jest prostsze, bardziej przejrzyste i daje przedsiębiorcom większe poczucie stabilności finansowej.
Korzyści są konkretne:
– niższe składki wtedy, gdy firma tego najbardziej potrzebuje,
– szybszy powrót do ulgi po wykorzystaniu limitu,
– lepsze zarządzanie płynnością,
– realne oszczędności sięgające kilku tysięcy złotych rocznie.
Choć minimalna kwota ulgi wzrośnie w 2026 roku nieznacznie (około 13 zł miesięcznie), to w porównaniu z pełnymi składkami różnica nadal jest ogromna.
Od 2026 roku Mały ZUS Plus zostanie dostosowany do potrzeb przedsiębiorców. Krótsza, 24-miesięczna przerwa i jasne zasady liczenia okresów wprowadzą porządek w systemie i ułatwią prowadzenie działalności. To jedna z najważniejszych zmian dla mikroprzedsiębiorstw w nadchodzących latach – i sygnał, że państwo zaczyna dostrzegać realne potrzeby najmniejszych firm.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.