Od 2027 roku wyższe wypłaty z ZUS. Seniorzy mogą dostać nawet kilkaset złotych więcej
Od 2027 roku zmienią się zasady wypłaty renty wdowiej. Seniorzy pobierający świadczenie po zmarłym współmałżonku będą mogli otrzymywać wyższe kwoty dzięki zwiększeniu udziału drugiego świadczenia z 15 do 25 proc. Dla wielu wdów i wdowców oznacza to realny wzrost miesięcznych dochodów, jednak nadal obowiązywać będą ustawowe limity wypłat oraz określone warunki przyznania świadczenia.
Zmiany obejmą setki tysięcy osób korzystających już z nowego świadczenia wprowadzonego w 2025 roku.
Na czym polega renta wdowia?
Renta wdowia została wprowadzona w lipcu 2025 roku jako rozwiązanie mające poprawić sytuację finansową seniorów po stracie współmałżonka.
Dotychczas wdowa lub wdowiec musieli wybierać jedno świadczenie – własną emeryturę albo rentę rodzinną po zmarłym partnerze.
Nowe przepisy pozwoliły połączyć oba świadczenia.
Obecnie senior może otrzymywać:
- 100 proc. własnej emerytury i 15 proc. renty rodzinnej albo
- 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia.
Od 2027 roku świadczenia będą wyższe
Najważniejsza zmiana wejdzie w życie od stycznia 2027 roku.
Udział drugiego świadczenia wzrośnie z obecnych 15 proc. do 25 proc.
W praktyce oznacza to, że osoby pobierające rentę wdowią dostaną wyraźnie wyższe wypłaty.
Dla wielu seniorów może to oznaczać dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie.
Kto może otrzymać rentę wdowią?
Aby skorzystać ze świadczenia, trzeba spełnić określone warunki.
Prawo do renty wdowiej mają osoby, które:
- osiągnęły wiek emerytalny,
- pozostawały we wspólności majątkowej ze zmarłym małżonkiem,
- nabyły prawo do renty rodzinnej po ukończeniu odpowiedniego wieku,
- nie zawarły nowego związku małżeńskiego.
W przypadku ponownego ślubu prawo do świadczenia wygasa.
Obowiązuje limit wypłat
Łączna wysokość połączonych świadczeń nie może przekroczyć ustawowego limitu.
Obecnie wynosi on trzykrotność minimalnej emerytury, czyli około 5935 zł brutto.
Jeżeli suma świadczeń przekroczy ten próg, wypłata zostanie odpowiednio ograniczona.
Potrzebny będzie wniosek do ZUS
Aby otrzymać rentę wdowią, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.
W ZUS obowiązuje specjalny formularz ERWD.
Bez złożenia dokumentów świadczenie nie zostanie przyznane automatycznie.
Najwyższe dopłaty otrzymują służby mundurowe
Pierwsze dane pokazują duże różnice w wysokości wypłat.
Najniższe średnie dopłaty otrzymują świadczeniobiorcy KRUS, natomiast najwyższe osoby pobierające emerytury mundurowe.
Średnie dopłaty wynoszą obecnie:
- KRUS – około 278 zł brutto,
- ZUS – około 354 zł brutto,
- MON – około 468 zł brutto,
- Służba Więzienna – około 480 zł brutto.
Po podniesieniu wskaźnika do 25 proc. różnice te mogą być jeszcze bardziej widoczne.
Co to oznacza dla seniorów?
- Od 2027 roku renta wdowia będzie wyższa.
- Drugi składnik świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc.
- Konieczne będzie spełnienie warunków ustawowych.
- Wypłaty nadal będą objęte limitem.
- Aby dostać świadczenie, trzeba złożyć wniosek do ZUS.
