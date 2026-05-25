Od 3 czerwca kierowców czeka rewolucja. Punkty karne już nie znikną tak łatwo
Od 3 czerwca 2026 roku kierowców czekają znacznie surowsze przepisy dotyczące punktów karnych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogranicza możliwość ich kasowania, a za najpoważniejsze wykroczenia nie będzie już żadnej drogi do zmniejszenia punktowego salda. Nowe regulacje mają uderzyć przede wszystkim w piratów drogowych i osoby regularnie łamiące przepisy.
Polacy wciąż łamią przepisy na drogach
Choć liczba nowoczesnych aut na polskich drogach rośnie, policyjne statystyki nadal pozostają niepokojące. Najczęstszą przyczyną poważnych wypadków jest nadmierna prędkość, niebezpieczne wyprzedzanie oraz lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
W ubiegłym roku policja zatrzymała tysiące praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Dużym problemem pozostaje także korzystanie z telefonów podczas jazdy oraz jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.
Kursy kasujące punkty przestaną działać jak dotąd
Dotychczas wielu kierowców korzystało ze specjalnych kursów organizowanych przez WORD-y, które pozwalały zmniejszyć liczbę punktów karnych o sześć punktów.
Dla części osób stało się to sposobem na regularne unikanie konsekwencji łamania przepisów. Ministerstwo uznało jednak, że system jest zbyt łagodny i wymaga uszczelnienia.
51 wykroczeń bez możliwości redukcji punktów
Najważniejsza zmiana dotyczy stworzenia specjalnej listy wykroczeń, przy których nie będzie już możliwości skasowania punktów karnych.
Nowe przepisy obejmą aż 51 najpoważniejszych naruszeń. Kierowcy nie będą mogli zmniejszyć liczby punktów między innymi za:
• drastyczne przekroczenie prędkości,
• wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych,
• ucieczkę z miejsca zdarzenia,
• niebezpieczne zachowania na drodze,
• skrajnie brawurową jazdę.
W wielu przypadkach kierowca otrzyma maksymalną liczbę 15 punktów karnych.
Nowe kary za drift i jazdę na jednym kole
Nowelizacja uderzy także w kierowców urządzających nielegalne pokazy na drogach publicznych. Driftowanie czy jazda motocyklem na jednym kole zostały wpisane do katalogu szczególnie niebezpiecznych wykroczeń.
Za takie zachowania grozić będzie mandat w wysokości co najmniej 1500 zł, punkty karne oraz obowiązkowe zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące.
Jeśli kierowca mimo zakazu ponownie wsiądzie za kierownicę, konsekwencje będą jeszcze poważniejsze.
Młodzi kierowcy stracą prawo jazdy szybciej
Nowe przepisy szczególnie mocno odczują osoby posiadające prawo jazdy krócej niż dwa lata. W okresie próbnym utrata uprawnień będzie możliwa już po uzbieraniu 12 punktów karnych.
To oznacza znacznie większe ryzyko dla młodych kierowców, którzy często popełniają błędy wynikające z braku doświadczenia.
MSWiA chce zaostrzyć walkę z piratami drogowymi
Resort podkreśla, że celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach i eliminacja najbardziej niebezpiecznych zachowań.
Nowe przepisy mają sprawić, że punkty karne przestaną być traktowane jako formalność, a kierowcy zaczną znacznie poważniej podchodzić do konsekwencji łamania prawa.
Co to oznacza dla kierowców?
Od czerwca 2026 roku nawet jedno poważne wykroczenie może bardzo szybko przybliżyć kierowcę do utraty prawa jazdy. Eksperci ostrzegają, że skończy się era łatwego „czyszczenia” punktów i lekceważenia taryfikatora.
Kierowcy będą musieli zachować znacznie większą ostrożność, ponieważ nowe przepisy nie pozostawią już tyle miejsca na błędy i pobłażliwość.
