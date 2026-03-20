Od 30 marca jeden manewr i tracisz prawo jazdy. Kierowcy muszą to wiedzieć
Od 30 marca 2026 roku kierowców w Polsce obejmą nowe przepisy drogowe. Zmiany rozszerzają katalog sytuacji, w których policja może zatrzymać prawo jazdy na miejscu. Nowe regulacje dotyczą m.in. niebezpiecznych manewrów, takich jak drift czy jazda na jednym kole.
Co się zmienia?
Nowelizacja przepisów wprowadza dodatkowe podstawy do zatrzymania prawa jazdy. Od końca marca policjant będzie mógł skierować wniosek o zatrzymanie dokumentu na 3 miesiące w przypadku wykonywania określonych manewrów.
Chodzi przede wszystkim o celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg, czyli tzw. drift, oraz sytuacje, w których pojazd traci kontakt z nawierzchnią – np. podczas jazdy na jednym kole motocyklem.
Zmiany obejmują art. 102 ustawy o kierujących pojazdami i są kolejnym etapem zaostrzania przepisów drogowych w Polsce.
Fakty i tło sprawy
Nowe regulacje uzupełniają wcześniejsze zmiany z marca 2026 roku. Wcześniej rozszerzono możliwość zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym, także na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych.
Obecna nowelizacja koncentruje się na zachowaniach uznawanych za szczególnie niebezpieczne. Dotychczas takie sytuacje często kończyły się mandatem. Teraz mogą skutkować natychmiastową utratą uprawnień.
Warunkiem zatrzymania prawa jazdy będzie stwierdzenie, że dany manewr stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wyższe kary i więcej punktów
Nowe przepisy oznaczają również bardziej dotkliwe konsekwencje finansowe i punktowe.
Za drift lub jazdę na jednym kole kierowca może otrzymać mandat w wysokości co najmniej 1500 zł oraz 10 punktów karnych.
Jeśli jednak takie zachowanie doprowadzi do zagrożenia w ruchu drogowym, np. kolizji, kara może wzrosnąć do 5000 zł, a liczba punktów karnych zwiększyć się o kolejne 12. W praktyce oznacza to nawet 22 punkty karne podczas jednej kontroli.
Statystyki i możliwe skutki zmian
Dane policyjne wskazują na rosnącą liczbę zatrzymanych praw jazdy. W 2025 roku było to 77 875 przypadków, z czego ponad 24 tysiące dotyczyły zatrzymań na 3 miesiące.
Rozszerzenie katalogu wykroczeń może sprawić, że w 2026 roku liczba ta będzie jeszcze wyższa. Nowe przepisy zwiększają bowiem zakres sytuacji, w których kierowcy mogą stracić uprawnienia.
Co to oznacza dla kierowców?
Dla kierowców zmiany oznaczają konieczność większej ostrożności, także poza drogami publicznymi, np. na parkingach.
W praktyce warto pamiętać o kilku kwestiach:
- nawet pozornie „pokazowe” manewry mogą skutkować utratą prawa jazdy
- policja zyskuje szersze uprawnienia do reagowania na niebezpieczne zachowania
- ryzyko szybkiego przekroczenia limitu punktów karnych znacząco rośnie
- kary finansowe mogą być znacznie wyższe niż dotychczas
Zmiany wpisują się w szerszą politykę zwiększania bezpieczeństwa na drogach poprzez zaostrzenie sankcji.
Podsumowanie
Nowe przepisy, które wejdą w życie 30 marca 2026 roku, rozszerzają katalog sytuacji skutkujących zatrzymaniem prawa jazdy. Szczególny nacisk położono na niebezpieczne manewry, takie jak drift czy jazda na jednym kole.
Dla kierowców oznacza to nie tylko większe ryzyko utraty uprawnień, ale również wyższe mandaty i więcej punktów karnych. Wszystko wskazuje na to, że liczba zatrzymanych praw jazdy w najbliższych miesiącach może wzrosnąć.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.