Od 31 marca ruszają wypłaty. Sprawdź, czy dostaniesz nawet 1900 zł miesięcznie. Bez względu na dochód
Już za chwilę na konta tysięcy rodzin w Polsce zaczną trafiać konkretne pieniądze. 31 marca ruszają kolejne wypłaty w ramach programu „Aktywny Rodzic”, który obejmuje rodziców najmłodszych dzieci. Co ważne – wysokość dochodów nie ma tu żadnego znaczenia.
W praktyce oznacza to, że wsparcie może otrzymać niemal każda rodzina spełniająca podstawowe warunki.
Kto może liczyć na pieniądze
Program skierowany jest do opiekunów dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Państwo przygotowało trzy różne warianty wsparcia, dzięki czemu rodzice mogą dopasować pomoc do swojej sytuacji życiowej.
Do wyboru są:
– „aktywni rodzice w pracy”,
– „aktywnie w żłobku”,
– „aktywnie w domu”.
Każde dziecko może być objęte tylko jednym z tych świadczeń, ale decyzję podejmują sami rodzice.
Ile można dostać
Najwyższe wsparcie wynosi 1500 zł miesięcznie. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością kwota wzrasta do 1900 zł.
Najważniejsze zasady:
– 1500 zł miesięcznie dla aktywnych zawodowo rodziców,
– nawet 1900 zł przy dodatkowych potrzebach dziecka,
– wsparcie wypłacane nawet przez 24 miesiące.
W przypadku opcji „aktywnie w domu” świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie.
Jak działają poszczególne warianty
„Aktywni rodzice w pracy” to rozwiązanie dla osób, które łączą wychowanie dziecka z zatrudnieniem. To właśnie tutaj można otrzymać najwyższe kwoty wsparcia.
„Aktywnie w żłobku” obejmuje dzieci uczęszczające do żłobków lub będące pod opieką dziennego opiekuna. W tym przypadku pieniądze trafiają bezpośrednio na pokrycie kosztów opieki.
„Aktywnie w domu” to opcja dla rodziców, którzy nie korzystają z dwóch pozostałych form. Zapewnia niższe, ale stałe wsparcie.
Kiedy pieniądze trafią na konto
Wypłaty realizowane są według konkretnego harmonogramu. W przypadku większości świadczeń środki trafiają do rodziców pod koniec miesiąca.
Najbliższa wypłata przypada na 31 marca.
Wyjątkiem jest wariant żłobkowy, gdzie przelewy realizowane są wcześniej – około 20. dnia miesiąca.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli masz dziecko w odpowiednim wieku, możesz otrzymywać nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie. Co kluczowe – program nie wprowadza kryterium dochodowego, więc wsparcie nie zależy od zarobków.
To jedna z największych zmian w systemie świadczeń dla rodzin z małymi dziećmi.
Warto sprawdzić, która opcja jest najbardziej opłacalna i upewnić się, że wniosek został poprawnie złożony. W przeciwnym razie pieniądze mogą po prostu ominąć Twoje konto.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.