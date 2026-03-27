Od 31 marca ruszają wypłaty. Sprawdź, czy dostaniesz nawet 1900 zł miesięcznie. Bez względu na dochód

27 marca 2026 15:19 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Już za chwilę na konta tysięcy rodzin w Polsce zaczną trafiać konkretne pieniądze. 31 marca ruszają kolejne wypłaty w ramach programu „Aktywny Rodzic”, który obejmuje rodziców najmłodszych dzieci. Co ważne – wysokość dochodów nie ma tu żadnego znaczenia.

W praktyce oznacza to, że wsparcie może otrzymać niemal każda rodzina spełniająca podstawowe warunki.

Kto może liczyć na pieniądze

Program skierowany jest do opiekunów dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Państwo przygotowało trzy różne warianty wsparcia, dzięki czemu rodzice mogą dopasować pomoc do swojej sytuacji życiowej.

Do wyboru są:
– „aktywni rodzice w pracy”,
– „aktywnie w żłobku”,
– „aktywnie w domu”.

Każde dziecko może być objęte tylko jednym z tych świadczeń, ale decyzję podejmują sami rodzice.

Ile można dostać

Najwyższe wsparcie wynosi 1500 zł miesięcznie. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością kwota wzrasta do 1900 zł.

Najważniejsze zasady:
– 1500 zł miesięcznie dla aktywnych zawodowo rodziców,
– nawet 1900 zł przy dodatkowych potrzebach dziecka,
– wsparcie wypłacane nawet przez 24 miesiące.

W przypadku opcji „aktywnie w domu” świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie.

Jak działają poszczególne warianty

„Aktywni rodzice w pracy” to rozwiązanie dla osób, które łączą wychowanie dziecka z zatrudnieniem. To właśnie tutaj można otrzymać najwyższe kwoty wsparcia.

„Aktywnie w żłobku” obejmuje dzieci uczęszczające do żłobków lub będące pod opieką dziennego opiekuna. W tym przypadku pieniądze trafiają bezpośrednio na pokrycie kosztów opieki.

„Aktywnie w domu” to opcja dla rodziców, którzy nie korzystają z dwóch pozostałych form. Zapewnia niższe, ale stałe wsparcie.

Kiedy pieniądze trafią na konto

Wypłaty realizowane są według konkretnego harmonogramu. W przypadku większości świadczeń środki trafiają do rodziców pod koniec miesiąca.

Najbliższa wypłata przypada na 31 marca.

Wyjątkiem jest wariant żłobkowy, gdzie przelewy realizowane są wcześniej – około 20. dnia miesiąca.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli masz dziecko w odpowiednim wieku, możesz otrzymywać nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie. Co kluczowe – program nie wprowadza kryterium dochodowego, więc wsparcie nie zależy od zarobków.

To jedna z największych zmian w systemie świadczeń dla rodzin z małymi dziećmi.

Warto sprawdzić, która opcja jest najbardziej opłacalna i upewnić się, że wniosek został poprawnie złożony. W przeciwnym razie pieniądze mogą po prostu ominąć Twoje konto.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

