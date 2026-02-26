Od 8 marca wielkie zmiany w rozkładzie jazdy. Sprawdź, czy Twoja linia nie zostanie zawieszona
Już 8 marca 2026 r. zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy Kolei Mazowieckich. Korekta potrwa do 13 czerwca 2026 r. Najpoważniejsze utrudnienia dotkną pasażerów linii R7 w kierunku Dęblina, gdzie w połowie kwietnia całkowicie wstrzymany zostanie ruch pociągów na kluczowym odcinku Warszawa Wawer – Otwock.
Zmiany obejmą również inne trasy w regionie. Część pociągów pojedzie objazdami, inne zostaną odwołane, a w wielu miejscach pojawi się komunikacja zastępcza.
Największe utrudnienia na linii R7 Warszawa – Dęblin
Od 12 do 26 kwietnia ruch pociągów między Warszawą Wawer a Otwockiem zostanie całkowicie wstrzymany. Na tym odcinku pasażerowie przesiądą się do autobusów. Przesiadki będą odbywać się na stacjach Warszawa Wawer oraz Otwock.
Dodatkowo w godzinach szczytu dwie pary połączeń zostaną skierowane trasą alternatywną przez linię nr 13, z pominięciem Otwocka. Po 26 kwietnia ruch wróci, ale będzie prowadzony jednotorowo. Część połączeń zniknie z rozkładu, inne będą zatrzymywać się tylko na wybranych stacjach.
R1 Warszawa – Skierniewice
W dniach 14–17 kwietnia oraz 20–25 kwietnia zmiany obejmą pierwsze i ostatnie pociągi w dobie. Część składów ruszy z opóźnieniem, inne zostaną zastąpione autobusami.
Od 6 do 25 maja w godzinach nocnych, między 20:40 a 4:25, na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów pociągi będą kursować po jednym torze. Powodem są prace prowadzone przez PKP PLK.
R2 Warszawa – Łuków
Z powodu remontu linii nr 7 część pociągów dalekobieżnych do i z Lublina zostanie skierowana objazdem przez linię R2. To spowoduje zmiany godzin kursowania pociągów regionalnych.
Dodatkowo od 10 marca do 12 czerwca, w wybrane dni tygodnia, ostatni pociąg nr 19801 na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna zostanie zastąpiony komunikacją autobusową. Utrudnienia będą występować od wtorku do piątku i są związane z budową tunelu.
R3 Warszawa – Łowicz Główny
W drugiej połowie kwietnia ostatnie pociągi w dobie pojadą trasą okrężną przez Warszawę Gdańską. Oznacza to pominięcie kilku stacji w centrum Warszawy, w tym Warszawy Zachodniej i Warszawy Śródmieście.
Za ten odcinek uruchomiona zostanie komunikacja autobusowa między Ożarowem Mazowieckim a Warszawą Śródmieście.
R31 Kutno – Sierpc
Na początku czerwca, od 5 do 8 czerwca, na odcinku Płock – Płock Radziwie wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa z powodu naprawy przejazdu kolejowego.
Dodatkowo w trzech weekendowych terminach pod koniec kwietnia i na początku maja pociągi między Płockiem a Kutnem zostaną całkowicie zastąpione autobusami z powodu wymiany rozjazdów w stacji Gostynin.
R61 Tłuszcz – Ostrołęka
Od 13 kwietnia rozpocznie się duża inwestycja modernizacyjna. Ruch pociągów na całej linii zostanie wstrzymany. W zamian pojawi się komunikacja autobusowa.
Modernizacja obejmie wymianę torów, przebudowę peronów, a także odbudowę stacji Dalekie. Celem jest zwiększenie prędkości pociągów i poprawa komfortu podróży.
R81 Dęblin – Radom
Na kilku odcinkach ruch będzie odbywał się po jednym torze. Utrudnienia potrwają od 8 marca do 13 czerwca i obejmą fragmenty między Zajezierzem, Garbatką-Letniskiem, Bąkowcem i Żytkowicami. Zmienią się godziny kursowania części pociągów.
Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM
Aby ograniczyć skutki utrudnień, od 12 kwietnia do 12 grudnia 2026 r. wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i ZTM w Warszawie.
Bilety KM będą ważne w pociągach SKM na trasie Warszawa Zachodnia – Warszawa Wawer – Otwock oraz w wybranych liniach autobusowych kursujących wzdłuż linii kolejowej nr 7. Z kolei bilety ZTM będą honorowane w pociągach i autobusach zastępczych KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer – Otwock.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli codziennie dojeżdżasz do pracy lub szkoły pociągiem, koniecznie sprawdź nowy rozkład jazdy. W wielu przypadkach zmienią się godziny odjazdów, czas przejazdu oraz miejsca przesiadek.
Największe utrudnienia pojawią się w drugiej połowie kwietnia, zwłaszcza na linii R7. Warto wcześniej zaplanować alternatywną trasę i uwzględnić dodatkowy czas na dojazd.
Zmiana rozkładu jazdy od 8 marca 2026 r. obejmie niemal wszystkie kluczowe linie Kolei Mazowieckich. Część tras zostanie czasowo zamknięta, inne będą obsługiwane jednotorowo lub z wykorzystaniem autobusów zastępczych. Przed podróżą sprawdź szczegóły w aktualnych tabelach rozkładów, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.