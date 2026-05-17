Od czerwca zmiana dla milionów Polaków. To będzie prawdziwy dramat

17 maja 2026 13:09 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W wielu miastach mieszkańcy zaczynają dostawać informacje o nowych stawkach za gospodarowanie odpadami. Samorządy tłumaczą podwyżki rosnącymi kosztami odbioru śmieci, energii i transportu. Dla części rodzin oznacza to kolejne obciążenie domowego budżetu.

Rozłożony plik banknotów stu i dwustuzłotowych. Fotografia poglądowa. Fot. Warszawa w Pigułce

Problem dotyczy już nie tylko największych miast. Coraz więcej gmin informuje o konieczności aktualizacji opłat lub zmianie zasad naliczania stawek. W praktyce wiele osób może zapłacić więcej niż jeszcze rok temu.

Samorządy tłumaczą wzrost kosztów

Władze miast wskazują przede wszystkim na:

  • rosnące koszty paliwa i energii,
  • wyższe ceny zagospodarowania odpadów,
  • większe wydatki związane z segregacją,
  • wzrost kosztów pracy.

Część samorządów podkreśla także, że system gospodarki odpadami powinien bilansować się samodzielnie. Oznacza to, że wyższe koszty często przekładają się bezpośrednio na mieszkańców.

Nie wszyscy zapłacą tyle samo

W wielu miejscach wysokość opłaty zależy od:

  • liczby mieszkańców,
  • zużycia wody,
  • rodzaju zabudowy,
  • sposobu segregacji odpadów.

Najbardziej odczuwalne podwyżki mogą dotknąć mieszkańców dużych miast oraz rodzin zużywających dużo wody. W części gmin wyższe opłaty grożą także osobom, które nie segregują śmieci prawidłowo.

Warszawa również mierzy się z problemem

Temat opłat za odpady regularnie wraca także w Warszawie. Stolica od lat szuka sposobu na utrzymanie stabilnego systemu gospodarowania odpadami przy rosnących kosztach funkcjonowania miasta.

Mieszkańcy coraz częściej zwracają uwagę, że opłaty rosną szybciej niż ich dochody. Szczególnie mocno odczuwają to rodziny oraz osoby mieszkające w większych gospodarstwach domowych.

Co to oznacza dla Ciebie?

Warto sprawdzić:

  • czy w Twojej gminie planowane są zmiany stawek,
  • według jakich zasad naliczana jest opłata,
  • czy deklaracja śmieciowa jest aktualna,
  • czy segregacja odpadów odbywa się prawidłowo.

W wielu przypadkach błędna segregacja może oznaczać znacznie wyższą opłatę. Samorządy coraz częściej prowadzą także kontrole i analizują dane dotyczące zużycia wody oraz liczby mieszkańców.

Eksperci nie mają wątpliwości, że presja kosztowa w systemie gospodarki odpadami będzie rosła także w kolejnych miesiącach.

Podstawa prawna:

  • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • uchwały rad gmin dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
