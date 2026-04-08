Od czwartku rusza szturm na Lidla. Klienci rzucą się na promocje nawet do 50 procent
Już od czwartku, 9 kwietnia, Lidl startuje z dużą akcją promocyjną, która może przyciągnąć tłumy klientów. W ofercie znalazły się popularne produkty spożywcze w wyraźnie niższych cenach, a część rabatów sięga nawet 50 procent.
Największe zainteresowanie budzą promocje typu „mixuj dowolnie”, które pozwalają łączyć różne produkty i uzyskać dodatkowe zniżki. Wśród nich znalazły się m.in. parówki różnych rodzajów, które przy zakupie dwóch opakowań można kupić nawet o 35 procent taniej. Podobne zasady obowiązują przy innych produktach, co daje realną szansę na duże oszczędności przy większych zakupach.
Na uwagę zasługują również popularne artykuły śniadaniowe i do codziennego użytku. Nutella została objęta promocją z rabatem ponad 30 procent, co czyni ją jedną z najczęściej poszukiwanych pozycji. Tańsze są także jajka, które przy zakupie dwóch opakowań kosztują o 20 procent mniej.
Nie zabrakło też słodkich dodatków do pieczywa. Dżemy i konfitury można kupić w promocji, gdzie drugi, tańszy produkt objęty jest aż 50-procentową zniżką. To jedna z najmocniejszych ofert w tej kategorii.
Warto pamiętać, że część promocji dostępna jest wyłącznie dla osób korzystających z aplikacji Lidl Plus. Dodatkowo obowiązują limity zakupów, co oznacza, że najbardziej atrakcyjne produkty mogą szybko zniknąć z półek.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli planujesz zakupy, warto pojawić się w sklepie wcześniej i skorzystać z aplikacji, aby aktywować dodatkowe rabaty. Przy tak dużych obniżkach zainteresowanie będzie bardzo duże.
Czwartkowa oferta Lidla to jedna z tych promocji, które realnie wpływają na decyzje zakupowe. Wysokie rabaty i szeroki wybór produktów sprawiają, że wiele osób zdecyduje się na większe zakupy. Wszystko wskazuje na to, że w sklepach może być naprawdę tłoczno.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.