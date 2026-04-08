Od czwartku rusza szturm na Lidla. Klienci rzucą się na promocje nawet do 50 procent

8 kwietnia 2026 15:16 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Już od czwartku, 9 kwietnia, Lidl startuje z dużą akcją promocyjną, która może przyciągnąć tłumy klientów. W ofercie znalazły się popularne produkty spożywcze w wyraźnie niższych cenach, a część rabatów sięga nawet 50 procent.

Fot. Warszawa w Pigułce

Największe zainteresowanie budzą promocje typu „mixuj dowolnie”, które pozwalają łączyć różne produkty i uzyskać dodatkowe zniżki. Wśród nich znalazły się m.in. parówki różnych rodzajów, które przy zakupie dwóch opakowań można kupić nawet o 35 procent taniej. Podobne zasady obowiązują przy innych produktach, co daje realną szansę na duże oszczędności przy większych zakupach.

Na uwagę zasługują również popularne artykuły śniadaniowe i do codziennego użytku. Nutella została objęta promocją z rabatem ponad 30 procent, co czyni ją jedną z najczęściej poszukiwanych pozycji. Tańsze są także jajka, które przy zakupie dwóch opakowań kosztują o 20 procent mniej.

Nie zabrakło też słodkich dodatków do pieczywa. Dżemy i konfitury można kupić w promocji, gdzie drugi, tańszy produkt objęty jest aż 50-procentową zniżką. To jedna z najmocniejszych ofert w tej kategorii.

Warto pamiętać, że część promocji dostępna jest wyłącznie dla osób korzystających z aplikacji Lidl Plus. Dodatkowo obowiązują limity zakupów, co oznacza, że najbardziej atrakcyjne produkty mogą szybko zniknąć z półek.

Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli planujesz zakupy, warto pojawić się w sklepie wcześniej i skorzystać z aplikacji, aby aktywować dodatkowe rabaty. Przy tak dużych obniżkach zainteresowanie będzie bardzo duże.

Czwartkowa oferta Lidla to jedna z tych promocji, które realnie wpływają na decyzje zakupowe. Wysokie rabaty i szeroki wybór produktów sprawiają, że wiele osób zdecyduje się na większe zakupy. Wszystko wskazuje na to, że w sklepach może być naprawdę tłoczno.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

