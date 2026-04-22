Od czwartku szturm na Biedronkę. Gigantyczne promocje ruszają. Klienci ruszą na zakupy
Już od czwartku w sklepach Biedronka zacznie się prawdziwe zakupowe szaleństwo. Sieć rusza z ogromną falą promocji, które mogą przyciągnąć tłumy klientów z całej Polski. Obniżki są na tyle duże, że wiele osób planuje zakupy z wyprzedzeniem. W sklepach może być naprawdę tłoczno.
Warzywa i owoce nawet kilkadziesiąt procent taniej
W oczy rzucają się przede wszystkim mocne przeceny produktów świeżych. Pomidory malinowe zostały przecenione aż o 44 procent, a jabłka nawet o 40 procent.
To oznacza, że podstawowe produkty do codziennego gotowania można kupić znacznie taniej niż zwykle.
Mięso w dużych pakietach i niższych cenach
Biedronka przygotowała też promocje na mięso. Filet z piersi kurczaka w dużym opakowaniu kosztuje znacznie mniej, ale obowiązują limity zakupowe.
Takie oferty zwykle znikają bardzo szybko, dlatego klienci często decydują się na większe zakupy od razu.
Lody, grill i akcje „1+1 gratis”
Na liście promocji znalazły się także produkty sezonowe i popularne marki. Lody można kupić nawet o 50 procent taniej, a na wybrane produkty obowiązuje akcja „1+1 gratis”.
Dotyczy to m.in. kiełbas czy produktów do grillowania, co idealnie wpisuje się w nadchodzący sezon.
Klienci ruszą do sklepów
Tak szeroka oferta promocji sprawia, że od czwartku sklepy mogą przeżywać prawdziwe oblężenie. Wielu klientów już teraz zapowiada większe zakupy, by skorzystać z okazji.
Warto pamiętać, że część promocji ma limity oraz obowiązuje tylko przez kilka dni lub do wyczerpania zapasów.
Co to oznacza dla Ciebie?
– duże obniżki na produkty spożywcze i sezonowe
– promocje typu „1+1 gratis”
– możliwe tłumy w sklepach od czwartku
– ograniczenia ilościowe na wybrane produkty
– oferty dostępne tylko przez kilka dni
Jeśli planujesz większe zakupy, lepiej się pospieszyć. Przy takich cenach wiele produktów może zniknąć z półek jeszcze tego samego dnia.
